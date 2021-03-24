Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/prigozhin-1602590092.html
Пригожин обвинил ФБР в мошенничестве в деле против него
Пригожин обвинил ФБР в мошенничестве в деле против него
Евгений Пригожин направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:32
2021-03-24T10:36
россия
фбр
кристофер рэй
евгений пригожин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евгений Пригожин направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что во вторник Пригожин направил письмо к директору ФБР с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, так как это объявление "является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства".Подчеркивается, что юридическая служба компании "Конкорд" обнаружила, что в русской версии объявления ФБР "умышленно исказило суть предъявленного обвинения", заявив о мошеннических действиях Пригожина против США. В то время как обвинительный акт Мюллера заявляет об участии Пигожина в "совершенно ином выдуманном преступлении - "сговоре с целью обмана США", которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США".В марте 2020 года американское обвинение само попросило суд прекратить процесс в отношении Пригожина, пояснив, что не сможет представить доказательную базу для его осуждения, после чего суд снял обвинения с российского бизнесмена. Его юристы подали встречный иск в отношении правительства США, в частности, за попытки препятствовать справедливому правосудию.
https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html
https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599919404.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1920x0_80_0_0_0f986cfe13db611bddf54dd383add209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фбр, кристофер рэй, евгений пригожин, сша

Пригожин обвинил ФБР в мошенничестве в деле против него

10:32 24.03.2021 (обновлено: 10:36 24.03.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евгений Пригожин направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.
В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что во вторник Пригожин направил письмо к директору ФБР с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, так как это объявление "является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства".
"В письме особо обращается внимание на тот факт, что ФБР предлагает денежную награду за информацию о Евгении Викторовиче от безысходности, поскольку в прошлом году Интерпол официально признал обвинения против него не уголовно-правовыми, а политически мотивированными", - добавляется в сообщении.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 18:28
Кадыров ответил на предложение Пригожина помочь в суде с "Новой газетой"
Подчеркивается, что юридическая служба компании "Конкорд" обнаружила, что в русской версии объявления ФБР "умышленно исказило суть предъявленного обвинения", заявив о мошеннических действиях Пригожина против США. В то время как обвинительный акт Мюллера заявляет об участии Пигожина в "совершенно ином выдуманном преступлении - "сговоре с целью обмана США", которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США".
"Очевидно, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы. Забавная ситуация получается. Мошенники мошенническим путем пытаются меня, кристально чистого человека, обвинить в мошенничестве. Но делают это столь неуклюже, что "на воре и шапка горит", - приводит пресс-служба комментарий Пригожина.
В марте 2020 года американское обвинение само попросило суд прекратить процесс в отношении Пригожина, пояснив, что не сможет представить доказательную базу для его осуждения, после чего суд снял обвинения с российского бизнесмена. Его юристы подали встречный иск в отношении правительства США, в частности, за попытки препятствовать справедливому правосудию.
Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:35
Пригожин пошутил о клонировании Кадыровым ради 250 тысяч долларов ФБР
 
РоссияФБРКристофер РэйЕвгений ПригожинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
12:19Мэр Благовещенска лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе
Лента новостейМолния