https://ria.ru/20210324/prigozhin-1602590092.html

Пригожин обвинил ФБР в мошенничестве в деле против него

Пригожин обвинил ФБР в мошенничестве в деле против него

Евгений Пригожин направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:32

2021-03-24T10:32

2021-03-24T10:36

россия

фбр

кристофер рэй

евгений пригожин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евгений Пригожин направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что во вторник Пригожин направил письмо к директору ФБР с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, так как это объявление "является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства".Подчеркивается, что юридическая служба компании "Конкорд" обнаружила, что в русской версии объявления ФБР "умышленно исказило суть предъявленного обвинения", заявив о мошеннических действиях Пригожина против США. В то время как обвинительный акт Мюллера заявляет об участии Пигожина в "совершенно ином выдуманном преступлении - "сговоре с целью обмана США", которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США".В марте 2020 года американское обвинение само попросило суд прекратить процесс в отношении Пригожина, пояснив, что не сможет представить доказательную базу для его осуждения, после чего суд снял обвинения с российского бизнесмена. Его юристы подали встречный иск в отношении правительства США, в частности, за попытки препятствовать справедливому правосудию.

https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html

https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599919404.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, кристофер рэй, евгений пригожин, сша