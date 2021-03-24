https://ria.ru/20210324/prigozhin-1602590092.html
Пригожин обвинил ФБР в мошенничестве в деле против него
Пригожин обвинил ФБР в мошенничестве в деле против него
Евгений Пригожин направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:32
2021-03-24T10:32
2021-03-24T10:36
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евгений Пригожин направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы.В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что во вторник Пригожин направил письмо к директору ФБР с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, так как это объявление "является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства".Подчеркивается, что юридическая служба компании "Конкорд" обнаружила, что в русской версии объявления ФБР "умышленно исказило суть предъявленного обвинения", заявив о мошеннических действиях Пригожина против США. В то время как обвинительный акт Мюллера заявляет об участии Пигожина в "совершенно ином выдуманном преступлении - "сговоре с целью обмана США", которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США".В марте 2020 года американское обвинение само попросило суд прекратить процесс в отношении Пригожина, пояснив, что не сможет представить доказательную базу для его осуждения, после чего суд снял обвинения с российского бизнесмена. Его юристы подали встречный иск в отношении правительства США, в частности, за попытки препятствовать справедливому правосудию.
https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html
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россия, фбр, кристофер рэй, евгений пригожин, сша
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евгений Пригожин
направил письмо директору ФБР Кристоферу Рэю
, отметив, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте
".
Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США
во вмешательстве в американские выборы.
В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что во вторник Пригожин направил письмо к директору ФБР с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, так как это объявление "является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства".
"В письме особо обращается внимание на тот факт, что ФБР предлагает денежную награду за информацию о Евгении Викторовиче от безысходности, поскольку в прошлом году Интерпол
официально признал обвинения против него не уголовно-правовыми, а политически мотивированными", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что юридическая служба компании "Конкорд" обнаружила, что в русской версии объявления ФБР "умышленно исказило суть предъявленного обвинения", заявив о мошеннических действиях Пригожина против США. В то время как обвинительный акт Мюллера заявляет об участии Пигожина в "совершенно ином выдуманном преступлении - "сговоре с целью обмана США", которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США".
"Очевидно, что ФБР передергивает факты и использует мошеннические схемы. Забавная ситуация получается. Мошенники мошенническим путем пытаются меня, кристально чистого человека, обвинить в мошенничестве. Но делают это столь неуклюже, что "на воре и шапка горит", - приводит пресс-служба комментарий Пригожина.
В марте 2020 года американское обвинение само попросило суд прекратить процесс в отношении Пригожина, пояснив, что не сможет представить доказательную базу для его осуждения, после чего суд снял обвинения с российского бизнесмена. Его юристы подали встречный иск в отношении правительства США, в частности, за попытки препятствовать справедливому правосудию.