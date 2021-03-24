Россия предостерегла Канаду от попыток вести диалог на языке санкций
21:52 24.03.2021 (обновлено: 23:23 24.03.2021)
"Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа", — сказано в заявлении дипмиссии, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.
Как подчеркнули в российском посольстве, ограничения "абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления" на Москву. Дипломаты считают, что попытки Оттавы вмешаться во внутренние дела России и навязывать свое искаженное и политизированное восприятие действительности "обречены на провал".
"Прежде чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации", — подчеркнули в посольстве.
Ранее канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников из-за "ухудшения ситуации с правами человека". В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Решение о санкциях Оттава объясняет ситуацией вокруг Алексея Навального, оно было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.
В Кремле считают решение канадских властей незаконным, там пообещали принять ответные меры.