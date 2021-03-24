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Россия предостерегла Канаду от попыток вести диалог на языке санкций
Россия предостерегла Канаду от попыток вести диалог на языке санкций
Посольство в Оттаве осудило ограничения, введенные Канадой против девяти российских чиновников, подчеркнув, что язык санкций контрпродуктивен. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T21:52
2021-03-24T23:23
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Посольство в Оттаве осудило ограничения, введенные Канадой против девяти российских чиновников, подчеркнув, что язык санкций контрпродуктивен.Как подчеркнули в российском посольстве, ограничения "абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления" на Москву. Дипломаты считают, что попытки Оттавы вмешаться во внутренние дела России и навязывать свое искаженное и политизированное восприятие действительности "обречены на провал"."Прежде чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации", — подчеркнули в посольстве.Ранее канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников из-за "ухудшения ситуации с правами человека". В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Решение о санкциях Оттава объясняет ситуацией вокруг Алексея Навального, оно было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.В Кремле считают решение канадских властей незаконным, там пообещали принять ответные меры.
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оттава, в мире, россия, канада

Россия предостерегла Канаду от попыток вести диалог на языке санкций

21:52 24.03.2021 (обновлено: 23:23 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Посольство в Оттаве осудило ограничения, введенные Канадой против девяти российских чиновников, подчеркнув, что язык санкций контрпродуктивен.

"Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа", — сказано в заявлении дипмиссии, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.

Как подчеркнули в российском посольстве, ограничения "абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления" на Москву. Дипломаты считают, что попытки Оттавы вмешаться во внутренние дела России и навязывать свое искаженное и политизированное восприятие действительности "обречены на провал".
"Прежде чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации", — подчеркнули в посольстве.
Ранее канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников из-за "ухудшения ситуации с правами человека". В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Решение о санкциях Оттава объясняет ситуацией вокруг Алексея Навального, оно было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.
В Кремле считают решение канадских властей незаконным, там пообещали принять ответные меры.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:47
МИД заявил об ответных мерах на санкции Евросоюза из-за Навального
 
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