https://ria.ru/20210324/predosterezhenie-1602723749.html

Россия предостерегла Канаду от попыток вести диалог на языке санкций

Россия предостерегла Канаду от попыток вести диалог на языке санкций

Посольство в Оттаве осудило ограничения, введенные Канадой против девяти российских чиновников, подчеркнув, что язык санкций контрпродуктивен. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T21:52

2021-03-24T21:52

2021-03-24T23:23

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Посольство в Оттаве осудило ограничения, введенные Канадой против девяти российских чиновников, подчеркнув, что язык санкций контрпродуктивен.Как подчеркнули в российском посольстве, ограничения "абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления" на Москву. Дипломаты считают, что попытки Оттавы вмешаться во внутренние дела России и навязывать свое искаженное и политизированное восприятие действительности "обречены на провал"."Прежде чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации", — подчеркнули в посольстве.Ранее канадский МИД ввел ограничения против девяти российских чиновников из-за "ухудшения ситуации с правами человека". В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Решение о санкциях Оттава объясняет ситуацией вокруг Алексея Навального, оно было принято в соответствии с мерами, которые уже объявили США, Евросоюз и Великобритания.В Кремле считают решение канадских властей незаконным, там пообещали принять ответные меры.

https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602322963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оттава, в мире, россия, канада