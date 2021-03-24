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День отца может появиться в Подмосковье
День отца может появиться в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать на региональном законодательном уровне возможность утверждения "Дня отца" , об этом он сообщил РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:23
2021-03-24T16:23
2021-03-24T16:23
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать на региональном законодательном уровне возможность утверждения "Дня отца" , об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья."Давайте обсудим, чтобы подчеркнуть важность роли отцов. Примем это законом, это должно придать ответственности", - сказал Воробьев.Он добавил, что главная мысль законопроекта должна заключаться в понимании ответственности, а не чествовании.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество