https://ria.ru/20210324/prazdnik-1602667211.html

День отца может появиться в Подмосковье

День отца может появиться в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать на региональном законодательном уровне возможность утверждения "Дня отца" , об этом он сообщил РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:23

2021-03-24T16:23

2021-03-24T16:23

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать на региональном законодательном уровне возможность утверждения "Дня отца" , об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании Общественной палаты Подмосковья."Давайте обсудим, чтобы подчеркнуть важность роли отцов. Примем это законом, это должно придать ответственности", - сказал Воробьев.Он добавил, что главная мысль законопроекта должна заключаться в понимании ответственности, а не чествовании.

https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество