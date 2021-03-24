https://ria.ru/20210324/posledstviya-1602568829.html

Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий

Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее "враждебной деятельности", говорится в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:37

2021-03-24T01:37

2021-03-24T01:37

россия

доминик рааб

нато

великобритания

лондон

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япония

в мире

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ЛОНДОН, 24 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее "враждебной деятельности", говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского МИД.Рааб планирует подробно рассказать союзникам о "российской угрозе"."Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе", - сообщает ведомство."Великобритания, как лидирующая сила в сферах обороны и дипломатии в полной мере поддерживает НАТО как сильную военную защиту от угроз, исходящих от России, равно как и как сильный, единый политический бастион против дестабилизирующей деятельности Москвы", - подчеркнул Рааб в преддверии встречи.Рааб также заявит о необходимости для НАТО работать с партнерами, не входящими в альянс, в частности, со Швецией, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В МИД РФ заявили позже, что Великобритания сделала очередной шаг в направлении демонтажа российско-британских связей, выразив сожаление конфронтационной логикой Лондона. В Кремле назвали эфемерной угрозу от РФ, которой Британия объяснила наращивание боезарядов. Там добавили, что Россия не была и не является чьим-то противником, не представляет угрозы.

https://ria.ru/20210314/voyna-1601119182.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600086654.html

https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, доминик рааб, нато, великобритания, лондон, финляндия, япония, в мире