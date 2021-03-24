Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
ЛОНДОН, 24 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет союзников по НАТО заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее "враждебной деятельности", говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского МИД.
"Глава МИД Доминик Рааб призовет союзников по НАТО противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности. Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдет 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год", - говорится в сообщении.
Рааб планирует подробно рассказать союзникам о "российской угрозе".
"Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе", - сообщает ведомство.
"Великобритания, как лидирующая сила в сферах обороны и дипломатии в полной мере поддерживает НАТО как сильную военную защиту от угроз, исходящих от России, равно как и как сильный, единый политический бастион против дестабилизирующей деятельности Москвы", - подчеркнул Рааб в преддверии встречи.
"Министр также поддержит политику "открытых дверей" альянса, которая дает возможность вступить в НАТО в том числе странам, сталкивающимся с российской агрессией, таким, как Украина и Грузия", - подчеркивается в сообщении.
Рааб также заявит о необходимости для НАТО работать с партнерами, не входящими в альянс, в частности, со Швецией, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В МИД РФ заявили позже, что Великобритания сделала очередной шаг в направлении демонтажа российско-британских связей, выразив сожаление конфронтационной логикой Лондона. В Кремле назвали эфемерной угрозу от РФ, которой Британия объяснила наращивание боезарядов. Там добавили, что Россия не была и не является чьим-то противником, не представляет угрозы.
22 марта, 20:30Великобритания объявила Россию угрозой