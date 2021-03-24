https://ria.ru/20210324/pogoda-1602658391.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле

Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле

Апрель в Москве будет теплый, засушливый и солнечный, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:48

2021-03-24T15:48

2021-03-24T15:55

погода

москва

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Апрель в Москве будет теплый, засушливый и солнечный, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Апрель будет теплый, засушливый и относительно солнечный. Я думаю, апрель будет на 2-3 градуса теплее средней многолетней нормы, норма – плюс 2 ночью, плюс 11 днем. Причем будет значимый дефицит осадков – до 30-50% от месячной нормы, месячная норма – 44 миллиметра, то есть дай бог, чтобы два ведра небесной влаги на весь месяц на метр квадратный было", - рассказал Тишковец.Он отметил, что при дефиците осадков снежный покров недополучит подпитку сверху, и процесс снеготаяния будет более стремительным – закончится на 2-3 дня раньше, чем положено по всем многолетним нормам."К 20-м числам температура будет повышаться до майских плюс 18 градусов в дневные часы. Однако ожидаются две волны холода: в начале и конце апреля, они не будут экстремальными, самое большое отклонение от нормы в стороны холода – 1-3 градуса", - сообщил Тишковец.По словам синоптика, многолетние показатели по солнечным дням в апреле составляют 3-5 дней, в этом году их будет больше.

https://ria.ru/20210226/avto-1599025028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество