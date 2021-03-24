https://ria.ru/20210324/pogoda-1602600462.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, в столице будет до плюс 10 градусов и слабый ветер, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:18

2021-03-24T11:18

2021-03-24T11:18

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, в столице будет до плюс 10 градусов и слабый ветер, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."На выходных будет чудесная погода. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, температура в ночные часы в Москве около нуля, в центре она может быть даже положительная. Дневная температура в городе будет в субботу порядка 6-8 градусов тепла, в воскресенье - 8-10 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - рассказала Позднякова.По ее словам, поскольку столица будет находиться в гребне антициклона, и в субботу, и в воскресенье ветер будет слабый, что улучшит комфортность погоды. "Потому что при такой ситуации, если стоять на солнце, за полчаса - за час можно даже подзагореть, то есть очень благодатная погода для здоровья", - отметила синоптик.

https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество