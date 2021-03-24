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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, в столице будет до плюс 10 градусов и слабый ветер, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:18
2021-03-24T11:18
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, в столице будет до плюс 10 градусов и слабый ветер, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."На выходных будет чудесная погода. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, температура в ночные часы в Москве около нуля, в центре она может быть даже положительная. Дневная температура в городе будет в субботу порядка 6-8 градусов тепла, в воскресенье - 8-10 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - рассказала Позднякова.По ее словам, поскольку столица будет находиться в гребне антициклона, и в субботу, и в воскресенье ветер будет слабый, что улучшит комфортность погоды. "Потому что при такой ситуации, если стоять на солнце, за полчаса - за час можно даже подзагореть, то есть очень благодатная погода для здоровья", - отметила синоптик.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

11:18 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРеконструкция Большого Каменного моста
Реконструкция Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, в столице будет до плюс 10 градусов и слабый ветер, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"На выходных будет чудесная погода. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, температура в ночные часы в Москве около нуля, в центре она может быть даже положительная. Дневная температура в городе будет в субботу порядка 6-8 градусов тепла, в воскресенье - 8-10 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - рассказала Позднякова.
По ее словам, поскольку столица будет находиться в гребне антициклона, и в субботу, и в воскресенье ветер будет слабый, что улучшит комфортность погоды. "Потому что при такой ситуации, если стоять на солнце, за полчаса - за час можно даже подзагореть, то есть очень благодатная погода для здоровья", - отметила синоптик.
Пожилой мужчина на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 16:02
Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
 
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