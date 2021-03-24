https://ria.ru/20210324/pogoda-1602600462.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, в столице будет до плюс 10 градусов и слабый ветер, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:18
2021-03-24T11:18
2021-03-24T11:18
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601972463_0:281:3139:2047_1920x0_80_0_0_07936c601acfea5cc19bd380f00d79a5.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Москвичи смогут загореть на солнце в выходные, в столице будет до плюс 10 градусов и слабый ветер, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."На выходных будет чудесная погода. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, температура в ночные часы в Москве около нуля, в центре она может быть даже положительная. Дневная температура в городе будет в субботу порядка 6-8 градусов тепла, в воскресенье - 8-10 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - рассказала Позднякова.По ее словам, поскольку столица будет находиться в гребне антициклона, и в субботу, и в воскресенье ветер будет слабый, что улучшит комфортность погоды. "Потому что при такой ситуации, если стоять на солнце, за полчаса - за час можно даже подзагореть, то есть очень благодатная погода для здоровья", - отметила синоптик.
https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601972463_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_1afbb4642b9e8aca9b836c819228203f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество