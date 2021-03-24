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В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции
В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции
Полицейские задержали в Казани подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T21:39
2021-03-24T21:39
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции, сообщает МВД по Татарстану.Ранее ведомство сообщило, что приблизительно в 14.00 среды неизвестный зашёл с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки, облил горючей жидкостью пол и поджег, после чего скрылся."Полицейские Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Им оказался житель Казани 1988 года рождения, ранее судимый, в настоящее время доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога".По данным следствия, в момент инцидента в помещении пункта охраны порядка находился сотрудник, который вызвал на место экстренные службы, ликвидировавшие возгорание.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

21:39 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее ведомство сообщило, что приблизительно в 14.00 среды неизвестный зашёл с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки, облил горючей жидкостью пол и поджег, после чего скрылся.
"Полицейские Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Им оказался житель Казани 1988 года рождения, ранее судимый, в настоящее время доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога".
По данным следствия, в момент инцидента в помещении пункта охраны порядка находился сотрудник, который вызвал на место экстренные службы, ликвидировавшие возгорание.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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