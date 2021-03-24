https://ria.ru/20210324/podzhog-1602722804.html

В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

Полицейские задержали в Казани подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T21:39

2021-03-24T21:39

2021-03-24T21:39

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции, сообщает МВД по Татарстану.Ранее ведомство сообщило, что приблизительно в 14.00 среды неизвестный зашёл с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки, облил горючей жидкостью пол и поджег, после чего скрылся."Полицейские Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Им оказался житель Казани 1988 года рождения, ранее судимый, в настоящее время доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога".По данным следствия, в момент инцидента в помещении пункта охраны порядка находился сотрудник, который вызвал на место экстренные службы, ликвидировавшие возгорание.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210322/napadenie-1602300502.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия