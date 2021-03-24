https://ria.ru/20210324/patriarkh-1602613104.html

Патриарх Кирилл: попытки изменить жизнь народа через преступление тщетны

Патриарх Кирилл: попытки изменить жизнь народа через преступление тщетны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по императору Павлу I, отметив, "насколько губительны попытки изменить течение жизни народа через... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:21

2021-03-24T12:21

2021-03-24T12:21

религия и мировоззрение

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по императору Павлу I, отметив, "насколько губительны попытки изменить течение жизни народа через преступление".Император Павел был убит в собственном доме в результате заговора 220 лет назад – в ночь с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 года. По информации патриаршей пресс-службы, заупокойное богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.По словам патриарха, заговорщики связывали с умерщвлением императора Павла очень большие надежды на радикальные изменения жизни страны и народа по тем лекалам и образцам, которые уже сформировались в результате революционных событий XVIII века в Западной Европе, в первую очередь во Франции."Этот образ перемен был настолько вожделенным для части русской интеллигенции, что поднявшие руку на государя императора не остановились даже перед тем, чтобы умертвить ни в чем не повинного человека. Заговорщики возлагали надежды на Александра Павловича, сына законного императора, полагая, что с его приходом к власти произойдут перемены, ради которых они и совершили это преступление", - сказал предстоятель РПЦ.Он отметил, что у совершивших злодеяние, однако, ничего не получилось с реализацией их планов: новый император, Александр I, прошел "через непростой путь переосмысления всего того, что происходило в Отечестве", и "возглавил великую войну с французами" - Отечественную войну 1812 года. В результате, отметил патриарх, "не получилось укоренить на русском престоле царя, который был бы способен предать национальные интересы"."Почему же мы вспоминаем сегодня 220-ю годовщину этого преступления? Потому что было совершено беззаконие, страшный грех цареубийства. Все, что произошло, должно было показать и показало русским людям, насколько губительны попытки изменить течение жизни народа через преступление. В дальнейшем в нашей истории снова были такие попытки, и мы знаем, какими страшными были их последствия", - сказал предстоятель.Вспоминая трагически погибшего государя Павла Петровича, добавил патриарх, нужно задуматься о том, насколько важно, чтобы течение жизни народа "было спокойным, мирным, чтобы оно исключало всякого рода потрясения". "Верим, что весь тот опыт, через который прошла наша страна, наш народ и в веке XIX, и в веке ХХ, должен сформировать глубокие патриотические убеждения, направленные на сохранение самобытной жизни нашего народа, его веры, его культуры, его языка, а главное, его свободы, в условиях которой только и возможно мирное и поступательное движение страны", - отметил патриарх.Он выразил надежду на то, что современники не повторят "тех страшных ошибок, которые совершали предшествующие поколения".

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/zamok-1599730033.html

https://ria.ru/20150723/1144568080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь