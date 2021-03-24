https://ria.ru/20210324/obrazovanie-1602642378.html

Раввин: в законе "Об аттестации духовенства" учтены доводы конфессий

Раввин: в законе "Об аттестации духовенства" учтены доводы конфессий

Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят в ГД в третьем чтении без изменений, учитывает доводы представителей конфессий и "не... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:31

2021-03-24T14:31

2021-03-24T14:33

религия и мировоззрение

религия

александр бородай

федерация еврейских общин россии

госдума рф

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят в ГД в третьем чтении без изменений, учитывает доводы представителей конфессий и "не обрывает международные внутриконфессиональные связи", заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях. Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить допобразование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.Перед вторым чтением в документ внесли ряд правок."Мне понятна логика данного законопроекта даже в первичной формулировке. Безусловно, правомерно, что были учтены доводы представителей разных конфессий, и их основные тезисы органично вошли в новый текст законопроекта. На данный момент поправки учитывают многие обстоятельства в России, и не обрывают международные внутриконфессиональные связи", - сказал Борода.По его мнению, образование "не может быть полностью герметичным", всегда требуется обмен опыта и международные связи."Разумеется, приоритетом является создание своей национальной системы обучения. Но религиозный сектор по объективным историческим причинам остается в этом плане самым уязвимым. И чтобы выстроить действительно качественное теологическое образование, которое сможет выпускать священнослужителей очень высокого уровня знаний, потребуется еще ни одно десятилетие и плотное международное сотрудничество в области образования", - заключил президент ФЕОР.

https://ria.ru/20210324/dukhovenstvo-1602632541.html

https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, госдума рф