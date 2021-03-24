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Путин назначил новых членов набсовета АНО "Россия - страна возможностей"
Путин назначил новых членов набсовета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент России Владимир Путин назначил членами набсовета АНО "Россия - страна возможностей" вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главу Росмолодежи Александра... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:33
2021-03-24T18:33
политика
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
дмитрий чернышенко
александр бугаев
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил членами набсовета АНО "Россия - страна возможностей" вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главу Росмолодежи Александра Бугаева, главу Минпросвещения Сергея Кравцова, главу Минобрнауки Валерия Фалькова, а также помощника президента Максима Орешкина.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" следующих лиц: Бугаев А.В. - руководитель Федерального агентства по делам молодежи; Кравцов С.С. - министр просвещения РФ; Орешкин М.С. - помощник президента РФ; Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ; Чернышенко Д.Н. - заместитель председателя правительства РФ", - говорится в документе.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 марта.
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политика, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, дмитрий чернышенко, александр бугаев, владимир путин

Путин назначил новых членов набсовета АНО "Россия - страна возможностей"

18:33 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил членами набсовета АНО "Россия - страна возможностей" вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главу Росмолодежи Александра Бугаева, главу Минпросвещения Сергея Кравцова, главу Минобрнауки Валерия Фалькова, а также помощника президента Максима Орешкина.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Постановляю назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" следующих лиц: Бугаев А.В. - руководитель Федерального агентства по делам молодежи; Кравцов С.С. - министр просвещения РФ; Орешкин М.С. - помощник президента РФ; Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ; Чернышенко Д.Н. - заместитель председателя правительства РФ", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 марта.
 
ПолитикаАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияДмитрий ЧернышенкоАлександр БугаевВладимир Путин
 
 
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