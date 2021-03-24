Немецкий эксперт объяснил, почему Украина и Грузия не вступят в НАТО
14:50 24.03.2021 (обновлено: 16:42 24.03.2021)
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар объяснил, что мешает Украине и Грузии вступить в НАТО.
"Что касается НАТО, то это очень сложный вопрос. Я думаю, что без какого-то особенного договора НАТО с Россией Украина или Грузия не смогут вступить в эту организацию", — заявил он в эфире телеканала "Наш".
По мнению политолога, вступление этих стран в Североатлантический альянс может привести к конфликту с Москвой, которого никто не хочет. При этом он считает, что у Украины больше шансов вступить в Европейский союз.
"Но для этого надо делать реформы", — добавил эксперт.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона для отмены внеблокового статуса Украины. А в июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. В феврале 2019 года Киев закрепил курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее его получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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