https://ria.ru/20210324/nato-1602646083.html

Немецкий эксперт объяснил, почему Украина и Грузия не вступят в НАТО

Немецкий эксперт объяснил, почему Украина и Грузия не вступят в НАТО

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, что мешает Украине и Грузии вступить в НАТО. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:50

2021-03-24T14:50

2021-03-24T16:42

россия

верховная рада украины

нато

александр рар

грузия

украина

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар объяснил, что мешает Украине и Грузии вступить в НАТО.По мнению политолога, вступление этих стран в Североатлантический альянс может привести к конфликту с Москвой, которого никто не хочет. При этом он считает, что у Украины больше шансов вступить в Европейский союз. "Но для этого надо делать реформы", — добавил эксперт.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона для отмены внеблокового статуса Украины. А в июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. В феврале 2019 года Киев закрепил курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее его получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/nato-1601422068.html

россия

грузия

украина

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россия, верховная рада украины, нато, александр рар, грузия, украина