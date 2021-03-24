https://ria.ru/20210324/narusheniya-1602612135.html

Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области

Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области

Факты нарушений на выборах главы Пензенской области были выявлены ещё в ноябре 2020 года и направлены правоохранителям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:16

2021-03-24T12:16

2021-03-24T12:16

задержание пензенского губернатора

элла памфилова

пензенская область

политика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Факты нарушений на выборах главы Пензенской области были выявлены ещё в ноябре 2020 года и направлены правоохранителям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Хотела уточнить, это не то, что сейчас какая-то компанейщина возникла: арестовали губернатора, заодно возбудили какие-то уголовные дела. Ничего подобного. Это, вообще-то, ещё в ноябре, как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях, они тут же собрали все материалы, тут же оперативно нас уведомили и направили сначала в районный отдел МВД представление для проведения проверки. Все было сделано", - сказала она.Памфилова добавила, что все выявленные на тот момент сведения о нарушениях направили в правоохранительные органы."И мы эту ситуацию контролируем", - подчеркнула она.По словам Памфиловой, по рекомендации комиссии субъекта ТИК Бессоновского района оперативно прекратила полномочия председателей указанных комиссий, где были выявлены нарушения, их заместителей, секретарей комиссий.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней членами избирательного участка в райцентре Бессоновка Пензенской области в ходе проведения губернаторских выборов и довыборов в Госдуму, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в единый день голосования 13 сентября при проведении выборов губернатора области и депутатов Госдумы седьмого созыва на избирательном участке в Бессоновке "неустановленными лицами из числа членов участковой избирательной комиссии произведена фальсификация итогов голосования путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании".

https://ria.ru/20210324/pravitelstvo-1602579394.html

https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html

пензенская область

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задержание пензенского губернатора, элла памфилова, пензенская область, политика