Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/narusheniya-1602612135.html
Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области
Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области
Факты нарушений на выборах главы Пензенской области были выявлены ещё в ноябре 2020 года и направлены правоохранителям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:16
2021-03-24T12:16
задержание пензенского губернатора
элла памфилова
пензенская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Факты нарушений на выборах главы Пензенской области были выявлены ещё в ноябре 2020 года и направлены правоохранителям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Хотела уточнить, это не то, что сейчас какая-то компанейщина возникла: арестовали губернатора, заодно возбудили какие-то уголовные дела. Ничего подобного. Это, вообще-то, ещё в ноябре, как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях, они тут же собрали все материалы, тут же оперативно нас уведомили и направили сначала в районный отдел МВД представление для проведения проверки. Все было сделано", - сказала она.Памфилова добавила, что все выявленные на тот момент сведения о нарушениях направили в правоохранительные органы."И мы эту ситуацию контролируем", - подчеркнула она.По словам Памфиловой, по рекомендации комиссии субъекта ТИК Бессоновского района оперативно прекратила полномочия председателей указанных комиссий, где были выявлены нарушения, их заместителей, секретарей комиссий.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней членами избирательного участка в райцентре Бессоновка Пензенской области в ходе проведения губернаторских выборов и довыборов в Госдуму, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в единый день голосования 13 сентября при проведении выборов губернатора области и депутатов Госдумы седьмого созыва на избирательном участке в Бессоновке "неустановленными лицами из числа членов участковой избирательной комиссии произведена фальсификация итогов голосования путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании".
https://ria.ru/20210324/pravitelstvo-1602579394.html
https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3b83e632dd0318c9a512f16b1ee141d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание пензенского губернатора, элла памфилова, пензенская область, политика

Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области

12:16 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Факты нарушений на выборах главы Пензенской области были выявлены ещё в ноябре 2020 года и направлены правоохранителям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Хотела уточнить, это не то, что сейчас какая-то компанейщина возникла: арестовали губернатора, заодно возбудили какие-то уголовные дела. Ничего подобного. Это, вообще-то, ещё в ноябре, как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях, они тут же собрали все материалы, тут же оперативно нас уведомили и направили сначала в районный отдел МВД представление для проведения проверки. Все было сделано", - сказала она.
Памфилова добавила, что все выявленные на тот момент сведения о нарушениях направили в правоохранительные органы.
"И мы эту ситуацию контролируем", - подчеркнула она.
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
09:04
Правительство Пензенской области уходит в отставку вслед за губернатором
По словам Памфиловой, по рекомендации комиссии субъекта ТИК Бессоновского района оперативно прекратила полномочия председателей указанных комиссий, где были выявлены нарушения, их заместителей, секретарей комиссий.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней членами избирательного участка в райцентре Бессоновка Пензенской области в ходе проведения губернаторских выборов и довыборов в Госдуму, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в единый день голосования 13 сентября при проведении выборов губернатора области и депутатов Госдумы седьмого созыва на избирательном участке в Бессоновке "неустановленными лицами из числа членов участковой избирательной комиссии произведена фальсификация итогов голосования путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 19:16
В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве
 
Задержание пензенского губернатораЭлла ПамфиловаПензенская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
12:19Мэр Благовещенска лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе
12:16Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области
Лента новостейМолния