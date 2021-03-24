https://ria.ru/20210324/napadenie-1602599944.html
Опубликованы кадры из квартиры лицеиста, планировавшего нападение в Сочи
Опубликованы кадры из квартиры лицеиста, планировавшего нападение в Сочи
Федеральная служба безопасности опубликовала видео, снятое в квартире подростка, который планировал нападение на лицей в Сочи. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:17
2021-03-24T11:17
2021-03-24T11:17
сочи
происшествия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео, снятое в квартире подростка, который планировал нападение на лицей в Сочи.На кадрах показаны компоненты самодельной взрывчатки, места проведения экспериментов по ее созданию, чертежи, а также скриншоты личных сообщений во "ВКонтакте".Ранее силовики задержали лицеиста, который рассказывал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников. Подросток создал сообщество, где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.Уголовное дело пока не возбудили.
https://ria.ru/20191016/1559840378.html
сочи
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РИА Новости
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Как подросток планировал нападение на одноклассников. Кадры ФСБ
В Сочи задержали лицеиста, объявившего в соцсети "ВКонтакте" о намерении изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников, сообщает ФСБ РФ
2021-03-24T11:17
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РИА Новости
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РИА Новости
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сочи, происшествия