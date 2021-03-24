https://ria.ru/20210324/napadenie-1602599944.html

Опубликованы кадры из квартиры лицеиста, планировавшего нападение в Сочи

Опубликованы кадры из квартиры лицеиста, планировавшего нападение в Сочи

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, снятое в квартире подростка, который планировал нападение на лицей в Сочи. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:17

2021-03-24T11:17

2021-03-24T11:17

сочи

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео, снятое в квартире подростка, который планировал нападение на лицей в Сочи.На кадрах показаны компоненты самодельной взрывчатки, места проведения экспериментов по ее созданию, чертежи, а также скриншоты личных сообщений во "ВКонтакте".Ранее силовики задержали лицеиста, который рассказывал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников. Подросток создал сообщество, где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.Уголовное дело пока не возбудили.

https://ria.ru/20191016/1559840378.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как подросток планировал нападение на одноклассников. Кадры ФСБ В Сочи задержали лицеиста, объявившего в соцсети "ВКонтакте" о намерении изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников, сообщает ФСБ РФ 2021-03-24T11:17 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия