Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/myshyak-v-rybe-i-moreproduktakh-1602693329.html
Круглый стол о нормировании содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах
Круглый стол о нормировании содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах
30 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Проблема нормирования содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах".
2021-03-24T18:15
2021-03-24T18:15
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1602693329.jpg?1616598937
Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ;- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- начальник отдела лабораторного контроля Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Ильяс АДИАТУЛИН;- заведующий референс-лабораторией "Нацрыббезопасность" Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Андрей МАРЦЫНКЕВИЧ;- заведующий отделением безопасности пищевой продукции и кормов Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей ТРЕТЬЯКОВ;- председатель Рыбного союза Александр ПАНИН.Модератор - советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный редактор издания "Ветеринария и жизнь" Юлия МЕЛАНО.Эксперты обсудят необходимость реализации механизма "регуляторной гильотины", а также обозначат проблемы и перспективы рыбной отрасли. Будут освещены ключевые проблемные аспекты, связанные с нормированием содержания мышьяка в рыбной продукции, и рассмотрены лабораторные практики России и ЕС.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о нормировании содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах

18:15 24.03.2021
 
Читать ria.ru в
30 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Проблема нормирования содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- начальник отдела лабораторного контроля Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Ильяс АДИАТУЛИН;
- заведующий референс-лабораторией "Нацрыббезопасность" Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Андрей МАРЦЫНКЕВИЧ;
- заведующий отделением безопасности пищевой продукции и кормов Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей ТРЕТЬЯКОВ;
- председатель Рыбного союза Александр ПАНИН.

Модератор - советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный редактор издания "Ветеринария и жизнь" Юлия МЕЛАНО.

Эксперты обсудят необходимость реализации механизма "регуляторной гильотины", а также обозначат проблемы и перспективы рыбной отрасли. Будут освещены ключевые проблемные аспекты, связанные с нормированием содержания мышьяка в рыбной продукции, и рассмотрены лабораторные практики России и ЕС.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния