Круглый стол о нормировании содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах
30 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Проблема нормирования содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах".
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Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- начальник отдела лабораторного контроля Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Ильяс АДИАТУЛИН;
- заведующий референс-лабораторией "Нацрыббезопасность" Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Андрей МАРЦЫНКЕВИЧ;
- заведующий отделением безопасности пищевой продукции и кормов Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей ТРЕТЬЯКОВ;
- председатель Рыбного союза Александр ПАНИН.
Модератор - советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный редактор издания "Ветеринария и жизнь" Юлия МЕЛАНО.
Эксперты обсудят необходимость реализации механизма "регуляторной гильотины", а также обозначат проблемы и перспективы рыбной отрасли. Будут освещены ключевые проблемные аспекты, связанные с нормированием содержания мышьяка в рыбной продукции, и рассмотрены лабораторные практики России и ЕС.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ;
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- начальник отдела лабораторного контроля Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Ильяс АДИАТУЛИН;
- заведующий референс-лабораторией "Нацрыббезопасность" Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Андрей МАРЦЫНКЕВИЧ;
- заведующий отделением безопасности пищевой продукции и кормов Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей ТРЕТЬЯКОВ;
- председатель Рыбного союза Александр ПАНИН.
Модератор - советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный редактор издания "Ветеринария и жизнь" Юлия МЕЛАНО.
Эксперты обсудят необходимость реализации механизма "регуляторной гильотины", а также обозначат проблемы и перспективы рыбной отрасли. Будут освещены ключевые проблемные аспекты, связанные с нормированием содержания мышьяка в рыбной продукции, и рассмотрены лабораторные практики России и ЕС.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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