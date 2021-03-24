https://ria.ru/20210324/myshyak-v-rybe-i-moreproduktakh-1602693329.html

Круглый стол о нормировании содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах

Круглый стол о нормировании содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах

30 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Проблема нормирования содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах".

2021-03-24T18:15

2021-03-24T18:15

2021-03-24T18:15

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ;- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН;- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- начальник отдела лабораторного контроля Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Ильяс АДИАТУЛИН;- заведующий референс-лабораторией "Нацрыббезопасность" Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Андрей МАРЦЫНКЕВИЧ;- заведующий отделением безопасности пищевой продукции и кормов Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей ТРЕТЬЯКОВ;- председатель Рыбного союза Александр ПАНИН.Модератор - советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный редактор издания "Ветеринария и жизнь" Юлия МЕЛАНО.Эксперты обсудят необходимость реализации механизма "регуляторной гильотины", а также обозначат проблемы и перспективы рыбной отрасли. Будут освещены ключевые проблемные аспекты, связанные с нормированием содержания мышьяка в рыбной продукции, и рассмотрены лабораторные практики России и ЕС.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы