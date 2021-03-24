https://ria.ru/20210324/musor-1602612866.html

Мэр Благовещенска лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе

Мэр Благовещенска лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе

Мэр Благовещенска Олег Имамеев лично поблагодарил ученицу одной из местных школ, которая по собственной инициативе собрала семь мешков мусора вдоль автодороги. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:19

2021-03-24T12:19

2021-03-24T12:23

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общество

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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев лично поблагодарил ученицу одной из местных школ, которая по собственной инициативе собрала семь мешков мусора вдоль автодороги.Ранее в соцсетях появилось видеозапись, на которой девушка убирает мусор на улице. Градоначальника вдохновила эта инициатива, он поделился роликом в Instagram и попросил подписчиков помочь найти активистку. Ей оказалась ученица девятого класса школы № 16."Познакомились сегодня с Лизой, это та самая таинственная Золушка, которая поразила многих благовещенцев благодаря попавшему в сеть видеоролику. Не без труда, но смогли отыскать ее. Она рассказала, что по примеру друзей решила самостоятельно убрать от мусора территорию возле своего дома. Почему? Да просто ее так воспитали родители. Спасибо им. Знаете, что еще классно в этой истории? Лиза даже слова не сказала о тех, кто мусорит, зачем это делает. Она просто хочет, чтобы в нашем городе было чисто. Самостоятельно собрала семь мешков мусора" , - написал Имамеев в своем аккаунте Instagram.По словам мэра, школьницу случайно сняла на телефон женщина из ближайшего офиса, которая принесла ей перчатки. "Девушка искренняя и очень застенчивая, и, конечно, сильно смущена такой популярностью. Признаюсь, немного поразили ее совершенно взрослые рассуждения о чистоте и порядке в городе. Здорово, что у нас растет такая молодежь! Лиза — молодец! И знаю точно, что таких неравнодушных людей, как она, у нас в городе очень-очень много", - заключил Имамеев.

https://ria.ru/20210212/spasenie-1597167551.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенск, общество