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В ОП Крыма предложили изобразить на купюрах мост через Керченский пролив
В ОП Крыма предложили изобразить на купюрах мост через Керченский пролив
Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложили разместить на одной из новых российских банкнот Крымский мост. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:04
2021-03-24T14:04
крымский мост
новосибирск
республика крым
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложили разместить на одной из новых российских банкнот Крымский мост.Зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев ранее сообщил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов."В Крыму за последние 7 лет произошли масштабные изменения. Они очень хорошо известны. Я считаю, что Крымский мост достоин того, чтобы быть размещенным на одной из денежных купюр. Если это будет сделано, то это станет, на мой взгляд, признанием символа масштабных преобразований в российском Крыму", - сказал РИА Новости Форманчук.Банк России в декабре 2015 года выпустил памятную сторублевую банкноту, посвященную городу федерального значения Севастополю и Республике Крым. В октябре 2017 года была введена новая банкнота номиналом 200 рублей с символами Севастополя - памятником затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический.Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
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крымский мост, новосибирск, республика крым, краснодарский край, общество

В ОП Крыма предложили изобразить на купюрах мост через Керченский пролив

14:04 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложили разместить на одной из новых российских банкнот Крымский мост.
Зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев ранее сообщил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах в Московской типографии Гознака - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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"В Крыму за последние 7 лет произошли масштабные изменения. Они очень хорошо известны. Я считаю, что Крымский мост достоин того, чтобы быть размещенным на одной из денежных купюр. Если это будет сделано, то это станет, на мой взгляд, признанием символа масштабных преобразований в российском Крыму", - сказал РИА Новости Форманчук.
Банк России в декабре 2015 года выпустил памятную сторублевую банкноту, посвященную городу федерального значения Севастополю и Республике Крым. В октябре 2017 года была введена новая банкнота номиналом 200 рублей с символами Севастополя - памятником затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
 
Крымский мостНовосибирскРеспублика КрымКраснодарский крайОбщество
 
 
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