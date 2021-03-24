https://ria.ru/20210324/mishustin-1602586651.html

Мишустин выделил более 1,3 миллиарда рублей на поддержку регионов Сибири

Мишустин выделил более 1,3 миллиарда рублей на поддержку регионов Сибири

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,3 миллиарда рублей на поддержку регионов Сибирского федерального округа,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:04

2021-03-24T10:04

2021-03-24T11:18

республика алтай

кызыл

михаил мишустин

сибирский фо

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,3 миллиарда рублей на поддержку регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба кабмина."Отдельные регионы Сибирского федерального округа (СФО) получат более 1,3 миллиарда рублей на решение наиболее острых проблем. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование выделено по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в СФО с 2 по 6 марта", - говорится в сообщении.Отмечается, что почти 203 миллиона рублей из этой суммы направят на погашение задолженности по зарплате перед работниками шахты "Алексиевская" в Кузбассе. Более 254 миллионов рублей - на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера в Республике Алтай. Кроме того, на проведение исследований в области лечения рака будет выделено 200 миллионов рублей."Тыва получит 297 миллионов рублей на завершение строительства школы и двух детских садов в Кызыле. Кроме того, более 352 миллионов рублей пойдёт на погашение задолженности республиканской больницы за поставленное оборудование и приобретение нового для оснащения терапевтического корпуса", - добавляется в сообщении.Отмечается, что допредства помогут регионам завершить важные инфраструктурные проекты, обеспечить доступность медицинских и образовательных услуг.

https://ria.ru/20201208/kurorty-1588161263.html

республика алтай

кызыл

сибирский фо

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республика алтай, кызыл, михаил мишустин, сибирский фо, экономика