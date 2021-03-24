https://ria.ru/20210324/manyak-1602640059.html

Песков отказался участвовать в обсуждении интервью "скопинского маньяка"

Песков отказался участвовать в обсуждении интервью "скопинского маньяка"

Администрация президента не будет принимать участие в дискуссии после вышедшего интервью со "скопинским маньяком", это не функции Кремля, лучше, если дискуссию... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:24

2021-03-24T14:24

2021-03-24T14:24

виктор мохов

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Администрация президента не будет принимать участие в дискуссии после вышедшего интервью со "скопинским маньяком", это не функции Кремля, лучше, если дискуссию будут вести представители общественности, сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что ведется широкая дискуссия вокруг этого, высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участие в этой дискуссии как администрация президента и как Кремль. Наверное, все-таки, гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения, впоследствии на которое можно будет ориентироваться… но мы не можем принимать участие в этой дискуссии", - отметил Песков.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру по поводу высказанного Моховым намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.Депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) после интервью направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.В своем запросе, который депутат опубликовал в Telegram-канале, Горелкин отмечает, что фильм Собчак породил значительное возмущение в обществе. Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфираГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства организовать проверку после интервью.

https://ria.ru/20210323/intervyu-1602511952.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу. 2021-03-24T14:24 true PT4M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, дмитрий песков, общество