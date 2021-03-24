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Песков отказался участвовать в обсуждении интервью "скопинского маньяка"
Песков отказался участвовать в обсуждении интервью "скопинского маньяка"
Администрация президента не будет принимать участие в дискуссии после вышедшего интервью со "скопинским маньяком", это не функции Кремля, лучше, если дискуссию... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:24
2021-03-24T14:24
виктор мохов
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Администрация президента не будет принимать участие в дискуссии после вышедшего интервью со "скопинским маньяком", это не функции Кремля, лучше, если дискуссию будут вести представители общественности, сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что ведется широкая дискуссия вокруг этого, высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участие в этой дискуссии как администрация президента и как Кремль. Наверное, все-таки, гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения, впоследствии на которое можно будет ориентироваться… но мы не можем принимать участие в этой дискуссии", - отметил Песков.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру по поводу высказанного Моховым намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.Депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) после интервью направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.В своем запросе, который депутат опубликовал в Telegram-канале, Горелкин отмечает, что фильм Собчак породил значительное возмущение в обществе. Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфираГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства организовать проверку после интервью.
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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу
Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу.
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виктор мохов, дмитрий песков, общество

Песков отказался участвовать в обсуждении интервью "скопинского маньяка"

14:24 24.03.2021
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Администрация президента не будет принимать участие в дискуссии после вышедшего интервью со "скопинским маньяком", это не функции Кремля, лучше, если дискуссию будут вести представители общественности, сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что ведется широкая дискуссия вокруг этого, высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участие в этой дискуссии как администрация президента и как Кремль. Наверное, все-таки, гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения, впоследствии на которое можно будет ориентироваться… но мы не можем принимать участие в этой дискуссии", - отметил Песков.
"Это не является нашими функциями", - добавил он.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Ранее журналист Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру по поводу высказанного Моховым намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 16:54
В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка
Депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) после интервью направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.
В своем запросе, который депутат опубликовал в Telegram-канале, Горелкин отмечает, что фильм Собчак породил значительное возмущение в обществе. Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфира
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства организовать проверку после интервью.
 
Виктор МоховДмитрий ПесковОбщество
 
 
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