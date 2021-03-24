https://ria.ru/20210324/magnitosfera-1602457884.html

Магнитная катастрофа. К чему приведет смена полюсов Земли

Магнитная катастрофа. К чему приведет смена полюсов Земли

За время существования Земли северный и южный магнитные полюса неоднократно менялись местами. Теоретически это может произойти и сейчас — в любой момент. Чтобы... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:34

наука

электромагнитное излучение

солнце

арктика

геология

российский научный фонд

земля - риа наука

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. За время существования Земли северный и южный магнитные полюса неоднократно менялись местами. Теоретически это может произойти и сейчас — в любой момент. Чтобы представить себе последствия, ученые впервые в деталях восстановили, что было на планете при последнем перевороте полюсов, 42 тысячи лет назад.Блуждающий полюсСеверный магнитный полюс, на который указывает стрелка компаса, постоянно смещается, поэтому любые его координаты — временные и неточные. После того как в 1831 году английский полярный исследователь Джеймс Росс впервые зафиксировал магнитный полюс в районе островов Канадского архипелага, он сильно сдвинулся и сейчас находится в центральной части Северного Ледовитого океана, продолжая дрейфовать в сторону российского арктического побережья. Не стоит на месте и южный полюс.Это объясняют процессами, происходящими в ядре Земли. Считается, что его внешняя часть состоит из жидких металлов, они перемешиваются, возниает электрический ток и, соответственно, магнитное поле. Это называется магнитным динамо. Недавно исследователи из Великобритании и Дании проанализировали данные со спутников Swarm Европейского космического агентства за последние два десятка лет и установили, что положение магнитных полюсов определяется соотношением глубинных магнитных потоков, формирующихся у ядра.С 1990-х северный магнитный полюс ускорился в четыре раза и сейчас преодолевает около 65 километров в год. Вместе с тем магнитное поле в среднем по планете теряет по 20 нанотесла в год, то есть слабеет на пять процентов в столетие. Это происходит, конечно, неравномерно — где-то поле и усиливается. Но в целом за последние 150 лет уменьшилось на десять процентов. Это тревожный сигнал.Опасная переполюсовкаВ истории Земли было несколько сотен инверсий магнитных полюсов. Причем никакой закономерности тут не просматривается. Например, сто миллионов лет назад полярность не менялась почти 40 миллионов лет. А последняя инверсия, произошедшая примерно 42 тысячи лет назад и получившая название экскурса Лашамп по местечку во Франции, была очень короткой — полюса буквально сразу по геологическим меркам — в течение нескольких сотен лет — вернулись в прежнее положение. Но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать резкие изменения климата и еще целую серию последствий, драматических для всего живого.Недавно опубликовали результаты первого в своем роде исследования, восстанавливающего по косвенным данным события, связанные с экскурсом Лашамп. В работе участвовали ученые из Австралии, Новой Зеландии, Англии, США, Швейцарии, Швеции, Германии, Китая и России.Отправной точкой послужили обнаруженные на севере Новой Зеландии огромные окаменелые стволы дерева каури, пролежавшие в торфяных почвах 41-42 тысячи лет. Проанализировав ширину и состав годичных колец, ученые сделали выводы об особенностях окружающей среды за 1700 лет — непосредственно до и в период экскурса Лашамп."Мы также изучили хронику магнитного поля в горных породах, следы космических излучений во льдах Антарктиды и Гренландии и прочие следы процессов того времени. Благодаря годичным кольцам мы уточнили датировку и синхронизовали данные от разных источников", — пресс-релиз Российского научного фонда, поддержавшего исследование грантом, привел слова Евгения Розанова, геофизика из Санкт-Петербургского государственного университета и Физико-метеорологической обсерватории в Давосе (Швейцария), отвечавшего в проекте за математическое моделирование.Ученые установили, что в течение примерно полутора тысяч лет магнитное поле Земли уменьшалось, а значит, слабела защита поверхности планеты от потока ионизированных частиц — солнечного ветра и космических лучей. Подсчитали, что при переполюсовке эта защита снизилась на 90 процентов. Это подтверждает соотношение изотопов углерода, бериллия и кислорода в слоях льда той эпохи.Похоже на конец светаНа тот же период приходится ряд минимумов солнечной активности. В сочетании со слабым геомагнитным полем это создало условия "идеального шторма" — Земли достигало намного больше космического излучения, чем раньше. Озоновый слой разрушался, растительный и животный мир планеты подвергался жесткому ультрафиолетовому облучению. Природа менялась — например, Австралия превратилась в пустыню, многие виды животных и растений вымерли. Неслучайно примерно тогда же исчезли неандертальцы, а люди современного типа, представители ориньякской культуры, стали жить в пещерах.Исследователи разработали подробную химико-климатическую модель атмосферы Земли, учитывающую разные внутренние и внешние факторы, в том числе циркуляцию вещества и теплообмен, химические процессы и ядерные реакции в верхних слоях. Моделирование показало, что при экскурсе Лашамп количество озона над поверхностью Земли упало примерно на пять процентов, а в низких широтах — на 10-15. На столько же увеличился поток ультрафиолета, особенно сильно в районе экватора. Ионизация стратосферы подскочила на несколько порядков, и полярное сияние охватывало всю планету.Глобальная климатическая система изменилась: в Северной Европе и на северо-востоке Азии потеплело, а в Северной Америке похолодало. В низких широтах резко усилилась облачность и участились грозы — в ионизированном воздухе, отлично проводящем электричество, непрерывно возникали электрические бури."Это выглядело как конец света", — цитирует руководителя исследования, профессора Алан Купер из Южно-Австралийского музея естественной истории в Аделаиде, пресс-служба Университета Нового Южного УэльсаПредвидение Дугласа АдамсаНаиболее драматично ситуация складывалась не в момент фактического переворота полюсов, а за несколько сотен лет до этого, 42 300-41 600 лет назад, когда напряженность магнитного поля упала примерно до шести процентов сегодняшнего значения. Это назвали "переходным геомагнитным событием Адамса" в честь английского писателя-фантаста Дугласа Адамса. В романе "Автостопом по галактике" он писал, что число 42 — это "ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого".Ученые впервые напрямую связали инверсию магнитных полюсов с крупномасштабными изменениями природы, причем сделали это на основе точного радиоуглеродного анализа. До этого считалось, что геомагнитные колебания практически не влияют на климат и биосферу Земли.Нынешнее ослабление магнитного поля, по мнению авторов исследования, может свидетельствовать о приближении очередной инверсии. Для современной цивилизации с ее электронной аппаратурой и орбитальными спутниками, весьма чувствительными к космическому излучению, последствия могут быть намного серьезнее, чем для наших пещерных предков.

https://ria.ru/20200608/1572615832.html

https://ria.ru/20190516/1553542208.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электромагнитное излучение, солнце, арктика, геология, российский научный фонд, земля - риа наука, европейское космическое агентство