https://ria.ru/20210324/lokdaun-1602678916.html

Кличко пригрозил киевлянам новым локдауном

Кличко пригрозил киевлянам новым локдауном

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте во время пандемии и пригрозил введением нового локдауна и остановкой транспорта. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:22

2021-03-24T17:22

2021-03-24T17:22

распространение коронавируса

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коронавирусы

виталий кличко

киев

в мире

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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте во время пандемии и пригрозил введением нового локдауна и остановкой транспорта.В украинской столице с 20 марта на три недели ужесточился карантин в связи с резким ростом числа случаев коронавируса, в частности, запрещена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров и ресторанов."Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех людей, тех пассажиров, которые добираются на работу или по неотложным делам, для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения нашего города. И толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами", - сказал Кличко в среду на брифинге, трансляция которого велась на сайте киевской городской администрации.Мэр подчеркнул, что функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры."Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун", - сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей.При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу.К "красной" зоне карантина на Украине, где действуют самые жесткие ограничения, относятся: Киев, Киевская область, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области.

https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602450934.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/shtamm-1602353599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, виталий кличко, киев, в мире