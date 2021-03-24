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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210324/kurs-1602626795.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 28,45 копейки - до 90,0515 рубля, курс доллара - на 79,5 копейки, до 76,1535 рубля,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:10
2021-03-24T13:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 28,45 копейки - до 90,0515 рубля, курс доллара - на 79,5 копейки, до 76,1535 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 56,5 копейки, составив 82,4076 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек

13:10 24.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 28,45 копейки - до 90,0515 рубля, курс доллара - на 79,5 копейки, до 76,1535 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 56,5 копейки, составив 82,4076 рубля.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 08:00
Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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