https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html

Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилась идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры, потому что "это центр Дальнего Востока". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:18

2021-03-24T16:18

2021-03-24T19:49

михаил дегтярев

лдпр

центральный банк рф (цб рф)

владимир жириновский

хабаровск

екатеринбург

хабаровский край

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилась идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры, потому что "это центр Дальнего Востока".Во вторник ЦБ объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на 5 тысячах будет изображен Екатеринбург. Глава региона заявил, что убрать достопримечательности города "будет большой ошибкой". Профессор Дальневосточного института управления Валерий Чудесов назвал причины смены изображения на Екатеринбург "неубедительными" для жителей региона. По его мнению, многие "болезненно воспринимают" такие перемены, а "сейчас Хабаровск очень "тонкошкурый"."Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока", - написал Жириновский в среду в Twitter.Он предложил его оставить.Врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.

https://ria.ru/20210324/banknoty-1602615822.html

https://ria.ru/20210324/dengi-1602572422.html

хабаровск

екатеринбург

хабаровский край

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михаил дегтярев, лдпр, центральный банк рф (цб рф), владимир жириновский, хабаровск, екатеринбург, хабаровский край