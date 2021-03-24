Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/kupyura-1602665208.html
Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилась идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры, потому что "это центр Дальнего Востока". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:18
2021-03-24T19:49
михаил дегтярев
лдпр
центральный банк рф (цб рф)
владимир жириновский
хабаровск
екатеринбург
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155057/88/1550578813_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_86de6ac2e5fb93b5a869dd079ab99b93.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилась идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры, потому что "это центр Дальнего Востока".Во вторник ЦБ объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на 5 тысячах будет изображен Екатеринбург. Глава региона заявил, что убрать достопримечательности города "будет большой ошибкой". Профессор Дальневосточного института управления Валерий Чудесов назвал причины смены изображения на Екатеринбург "неубедительными" для жителей региона. По его мнению, многие "болезненно воспринимают" такие перемены, а "сейчас Хабаровск очень "тонкошкурый"."Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока", - написал Жириновский в среду в Twitter.Он предложил его оставить.Врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.
https://ria.ru/20210324/banknoty-1602615822.html
https://ria.ru/20210324/dengi-1602572422.html
хабаровск
екатеринбург
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155057/88/1550578813_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_238ccc82ec6d2d981ee98300439e9eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, лдпр, центральный банк рф (цб рф), владимир жириновский, хабаровск, екатеринбург, хабаровский край

Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

16:18 24.03.2021 (обновлено: 19:49 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не понравилась идея убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры, потому что "это центр Дальнего Востока".
Во вторник ЦБ объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на 5 тысячах будет изображен Екатеринбург. Глава региона заявил, что убрать достопримечательности города "будет большой ошибкой". Профессор Дальневосточного института управления Валерий Чудесов назвал причины смены изображения на Екатеринбург "неубедительными" для жителей региона. По его мнению, многие "болезненно воспринимают" такие перемены, а "сейчас Хабаровск очень "тонкошкурый".
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 12:28
ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
"Мне не нравится идея убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Почему? Это центр Дальнего Востока", - написал Жириновский в среду в Twitter.
Он предложил его оставить.
Врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 06:31
Эксперт рассказал, как хабаровчане отнесутся к замене города на купюре
 
Михаил ДегтяревЛДПРЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ЖириновскийХабаровскЕкатеринбургХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния