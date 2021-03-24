https://ria.ru/20210324/kupyura-1602578283.html

Мэр Красноярска призвал менять города на купюрах каждые 20 лет

Мэр Красноярска призвал менять города на купюрах каждые 20 лет

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем профиле в социальной сети Instagram в связи с модернизацией банкнотного ряда призвал менять изображения городов на деньгах РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:53

2021-03-24T08:53

2021-03-24T09:25

сергей еремин

нижний новгород

новосибирск

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем профиле в социальной сети Instagram в связи с модернизацией банкнотного ряда призвал менять изображения городов на деньгах каждые 20 лет.Зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев ранее сообщил, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. На действующей ныне десятирублевой купюре изображены виды Красноярска – часовня Параскевы Пятницы и Коммунальный мост через Енисей"Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией. Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых", - говорится в сообщении.В мэрии заявили, что не собираются демонтировать памятник десятирублевой купюре с изображением Красноярска, установленный на правобережье города.

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602546956.html

нижний новгород

новосибирск

красноярск

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сергей еремин, нижний новгород, новосибирск, красноярск, общество