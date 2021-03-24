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Распространение коронавируса
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Жириновский предположил, когда россияне смогут снять маски и перчатки
Жириновский предположил, когда россияне смогут снять маски и перчатки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что уже к лету в России может быть отменен масочный режим. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:06
2021-03-24T17:09
распространение коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что уже к лету в России может быть отменен масочный режим."Сейчас всех должна мобилизовать идея сделать прививку. Мы должны стать самой здоровой страной в мире. Уже летом мы можем избавиться от этой пандемии и снять маски, перчатки. Давайте быстрее все сделаем", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что несмотря на снижение заболеваемости по коронавирусу, отказываться от масочного режима пока нельзя.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский предположил, когда россияне смогут снять маски и перчатки

17:06 24.03.2021 (обновлено: 17:09 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что уже к лету в России может быть отменен масочный режим.
"Сейчас всех должна мобилизовать идея сделать прививку. Мы должны стать самой здоровой страной в мире. Уже летом мы можем избавиться от этой пандемии и снять маски, перчатки. Давайте быстрее все сделаем", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что несмотря на снижение заболеваемости по коронавирусу, отказываться от масочного режима пока нельзя.
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
 
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