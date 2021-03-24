https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602676367.html

Жириновский предположил, когда россияне смогут снять маски и перчатки

Жириновский предположил, когда россияне смогут снять маски и перчатки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что уже к лету в России может быть отменен масочный режим. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:06

2021-03-24T17:06

2021-03-24T17:09

распространение коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что уже к лету в России может быть отменен масочный режим."Сейчас всех должна мобилизовать идея сделать прививку. Мы должны стать самой здоровой страной в мире. Уже летом мы можем избавиться от этой пандемии и снять маски, перчатки. Давайте быстрее все сделаем", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что несмотря на снижение заболеваемости по коронавирусу, отказываться от масочного режима пока нельзя.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, общество