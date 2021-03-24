https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602641209.html

Новгородский губернатор рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

Новгородский губернатор рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что местные власти... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:27

2021-03-24T14:27

2021-03-24T14:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

новгородская область

андрей никитин (политик)

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что местные власти выделили более 500 миллионов рублей на выплаты работающим в "красной зоне" санитаркам, а прирост смертности в области - один из самых низких в стране.Путин провел встречу с главой Новгородской области."Огромное спасибо за федеральную поддержку медиков. Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим еще своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в "красной зоне", посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности – один из самых низких в стране. То есть я считаю, что мы справились более-менее нормально", - добавил он.Президент спросил, прекратился ли отток медиков."Да, это очень важно. Спасибо, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.

новгородская область

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Первое появление президента после вакцинации Россиянам показали первые кадры с Путиным после того, как он сделал прививку. Саму вакцинацию президент не захотел делать публичной. Путин встречается в Кремле с новгородским губернатором Никитиным. 2021-03-24T14:27 true PT0M06S

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