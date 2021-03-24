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Новгородский губернатор рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе
Новгородский губернатор рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что местные власти... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:27
2021-03-24T14:27
2021-03-24T14:27
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новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что местные власти выделили более 500 миллионов рублей на выплаты работающим в "красной зоне" санитаркам, а прирост смертности в области - один из самых низких в стране.Путин провел встречу с главой Новгородской области."Огромное спасибо за федеральную поддержку медиков. Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим еще своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в "красной зоне", посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности – один из самых низких в стране. То есть я считаю, что мы справились более-менее нормально", - добавил он.Президент спросил, прекратился ли отток медиков."Да, это очень важно. Спасибо, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.
новгородская область
РИА Новости
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Первое появление президента после вакцинации
Россиянам показали первые кадры с Путиным после того, как он сделал прививку. Саму вакцинацию президент не захотел делать публичной.
Путин встречается в Кремле с новгородским губернатором Никитиным.
2021-03-24T14:27
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, новгородская область, андрей никитин (политик), общество