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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602641209.html
Новгородский губернатор рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе
Новгородский губернатор рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что местные власти... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:27
2021-03-24T14:27
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что местные власти выделили более 500 миллионов рублей на выплаты работающим в "красной зоне" санитаркам, а прирост смертности в области - один из самых низких в стране.Путин провел встречу с главой Новгородской области."Огромное спасибо за федеральную поддержку медиков. Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим еще своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в "красной зоне", посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности – один из самых низких в стране. То есть я считаю, что мы справились более-менее нормально", - добавил он.Президент спросил, прекратился ли отток медиков."Да, это очень важно. Спасибо, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.
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Первое появление президента после вакцинации
Россиянам показали первые кадры с Путиным после того, как он сделал прививку. Саму вакцинацию президент не захотел делать публичной. Путин встречается в Кремле с новгородским губернатором Никитиным.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, новгородская область, андрей никитин (политик), общество

Новгородский губернатор рассказал Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

14:27 24.03.2021
 
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что местные власти выделили более 500 миллионов рублей на выплаты работающим в "красной зоне" санитаркам, а прирост смертности в области - один из самых низких в стране.
Путин провел встречу с главой Новгородской области.
"Хотел бы немножко рассказать о COVID. Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке в 2019 году область вошла в 2020 год без долгов медицинских учреждений, без арестованных счетов, без просрочки по оплате медикаментов. Это позволило нам, в общем, двинуться вперед, когда ситуация того потребовала", - сказал Никитин.
"Огромное спасибо за федеральную поддержку медиков. Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим еще своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в "красной зоне", посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности – один из самых низких в стране. То есть я считаю, что мы справились более-менее нормально", - добавил он.
Президент спросил, прекратился ли отток медиков.
"Да, это очень важно. Спасибо, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.
 
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