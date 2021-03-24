https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602602800.html

В Москве за сутки госпитализированы 706 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализированы 706 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 706 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:32

2021-03-24T11:32

2021-03-24T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 706 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1593 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 935 400. В Москве выявлен 1431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 706 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html

москва

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2021

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