https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602602800.html
В Москве за сутки госпитализированы 706 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализированы 706 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 706 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:32
2021-03-24T11:32
2021-03-24T11:32
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 706 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1593 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 935 400. В Москве выявлен 1431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 706 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество