https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602598648.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве, Сахалинской области - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:13

2021-03-24T11:13

2021-03-24T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сахалинская область

республика адыгея

республика тыва

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве, Сахалинской области - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Сахалинская область - 0,01% 2. Магаданская область - 0,04% 3. Республика Адыгея - 0,06%", - говорится в сообщении.

сахалинская область

республика адыгея

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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