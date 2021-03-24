https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602598348.html

В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в стране зарегистрировали 8861 случай заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:12

2021-03-24T11:12

2021-03-24T11:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 8861 случай заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 8232 заразившихся — это минимальный показатель с 29 сентября. Суточный темп прироста вырос с 0,19 до 0,20 процента. Умерли еще 401 человек, выздоровели 10 355.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1431 (днем ранее было 1042), Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, Нижегородской области — 328, Ростовской — 238, Воронежской — 208, Самарской — 199.Минимальные значения отмечены на Чукотке, в Туве и Ненецком автономном округе — там заразились по одному человеку.Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 4 483 471 человека. Из них 96 219 умерли, 4 098 400 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 123,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 124,2 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210324/variant-1602574126.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество