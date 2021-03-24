Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602598348.html
В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в стране зарегистрировали 8861 случай заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:12
2021-03-24T11:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 8861 случай заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 8232 заразившихся — это минимальный показатель с 29 сентября. Суточный темп прироста вырос с 0,19 до 0,20 процента. Умерли еще 401 человек, выздоровели 10 355.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1431 (днем ранее было 1042), Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, Нижегородской области — 328, Ростовской — 238, Воронежской — 208, Самарской — 199.Минимальные значения отмечены на Чукотке, в Туве и Ненецком автономном округе — там заразились по одному человеку.Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 4 483 471 человека. Из них 96 219 умерли, 4 098 400 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 123,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 124,2 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210324/variant-1602574126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом

11:12 24.03.2021 (обновлено: 11:46 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 8861 случай заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 8232 заразившихся — это минимальный показатель с 29 сентября. Суточный темп прироста вырос с 0,19 до 0,20 процента. Умерли еще 401 человек, выздоровели 10 355.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
07:36Распространение коронавируса
В России выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1431 (днем ранее было 1042), Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, Нижегородской области — 328, Ростовской — 238, Воронежской — 208, Самарской — 199.
Минимальные значения отмечены на Чукотке, в Туве и Ненецком автономном округе — там заразились по одному человеку.
Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 4 483 471 человека. Из них 96 219 умерли, 4 098 400 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 123,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 124,2 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
12:19Мэр Благовещенска лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе
12:16Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области
12:11Индийские медики впервые выявили двойную мутацию коронавируса
Лента новостейМолния