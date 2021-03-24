В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом
11:12 24.03.2021 (обновлено: 11:46 24.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 8861 случай заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 8232 заразившихся — это минимальный показатель с 29 сентября. Суточный темп прироста вырос с 0,19 до 0,20 процента. Умерли еще 401 человек, выздоровели 10 355.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1431 (днем ранее было 1042), Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, Нижегородской области — 328, Ростовской — 238, Воронежской — 208, Самарской — 199.
Минимальные значения отмечены на Чукотке, в Туве и Ненецком автономном округе — там заразились по одному человеку.
Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 4 483 471 человека. Из них 96 219 умерли, 4 098 400 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 123,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 124,2 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.