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В "Алмаз-Антее" рассказали, как в 1990-е ракетный завод выпускал коляски
В "Алмаз-Антее" рассказали, как в 1990-е ракетный завод выпускал коляски
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х годов, когда приходилось выпускать детские коляски вместо ракетных систем, в итоге... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:29
2021-03-24T16:00
ян новиков
концерн пво "алмаз-антей"
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х годов, когда приходилось выпускать детские коляски вместо ракетных систем, в итоге решено было сосредоточиться только на высокотехнологичной продукции.Поэтому, учитывая прошлый опыт и переходя к новой диверсификации, концерн решил производить только высокотехнологичную продукцию, отметил Новиков.По его словам, среди продукции корпорации гражданская составляет "порядка 5%": это системы связи, уборочные системы для ЖКХ, медицинское оборудование, системы для нефтегазовой отрасли.В то же время доля продукции концерна на рынке экспорта российского вооружения составляет четверть, а в гособоронзакезе - пятую часть, отметил Новиков.
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ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", экономика

В "Алмаз-Антее" рассказали, как в 1990-е ракетный завод выпускал коляски

13:29 24.03.2021 (обновлено: 16:00 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСемья в парке
Семья в парке - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х годов, когда приходилось выпускать детские коляски вместо ракетных систем, в итоге решено было сосредоточиться только на высокотехнологичной продукции.
"Исходя из опыта 1990-х, диверсификация заключалась в производстве простой продукции в части технологического уровня. К примеру, еще в 2003 году последние коляски мы производили на Кировском ракетном заводе. Детские коляски. В основном диверсификация была - скобяные изделия, сковородки и так далее", - рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на форуме "Госзаказ-2021".
Поэтому, учитывая прошлый опыт и переходя к новой диверсификации, концерн решил производить только высокотехнологичную продукцию, отметил Новиков.
По его словам, среди продукции корпорации гражданская составляет "порядка 5%": это системы связи, уборочные системы для ЖКХ, медицинское оборудование, системы для нефтегазовой отрасли.
В то же время доля продукции концерна на рынке экспорта российского вооружения составляет четверть, а в гособоронзакезе - пятую часть, отметил Новиков.
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Ян НовиковКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Экономика
 
 
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