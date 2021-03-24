https://ria.ru/20210324/kolyaski-1602630347.html

В "Алмаз-Антее" рассказали, как в 1990-е ракетный завод выпускал коляски

В "Алмаз-Антее" рассказали, как в 1990-е ракетный завод выпускал коляски

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х годов, когда приходилось выпускать детские коляски вместо ракетных систем, в итоге... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:29

2021-03-24T13:29

2021-03-24T16:00

ян новиков

концерн пво "алмаз-антей"

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х годов, когда приходилось выпускать детские коляски вместо ракетных систем, в итоге решено было сосредоточиться только на высокотехнологичной продукции.Поэтому, учитывая прошлый опыт и переходя к новой диверсификации, концерн решил производить только высокотехнологичную продукцию, отметил Новиков.По его словам, среди продукции корпорации гражданская составляет "порядка 5%": это системы связи, уборочные системы для ЖКХ, медицинское оборудование, системы для нефтегазовой отрасли.В то же время доля продукции концерна на рынке экспорта российского вооружения составляет четверть, а в гособоронзакезе - пятую часть, отметил Новиков.

https://ria.ru/20200828/armiya-1576446851.html

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2021

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ян новиков, концерн пво "алмаз-антей", экономика