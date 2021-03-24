Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210324/kipr-1602681695.html
Еще одна страна с 1 апреля открывает границы для российских туристов
Еще одна страна с 1 апреля открывает границы для российских туристов
Власти Кипра с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:18
2021-03-24T18:18
коронавирус covid-19
евросоюз
отдых
туризм
куда можно лететь
куда поехать
новости - туризм
кипр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49809/08/498090896_0:83:3000:1771_1920x0_80_0_0_29ac10b94ce885d21c684397e5966c1d.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Кипра с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении национального министерства по туризму."Всем пассажирам, прошедшим соответствующее тестирование и доказавшим отсутствие COVID-19, не вступавшим в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", — отмечается в сообщении. Уточняется, что дети в возрасте до 12 лет не обязаны предъявлять какие-либо тесты.Ранее сообщалось, что на основании решений совета министров туристам с 1 апреля будет разрешен въезд на Кипр на основе эпидемиологической классификации стран по цветам. Она действует с 1 марта для стран ЕС и с 1 апреля для стран, не входящих в Евросоюз.Россия пока остается в "серой" категории. Пассажиры, прибывающие из стран этой зоны, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов перед поездкой и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на COVID-19. По прибытии на Кипр они обязаны провести две недели на обязательном карантине. Возможно сократить этот срок, если через десять дней пройти повторное тестирование за свой счет и представить отрицательный результат. Все туристы, независимо от гражданства, должны пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток на Кипр сократился на 84,1 процента. С января по декабрь 2020 года на остров прибыли более 630 тысяч гостей, тогда как за тот же период в предыдущем году — почти четыре миллиона.
https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/49809/08/498090896_312:0:3000:2016_1920x0_80_0_0_88de6041581a709ba96bfb713eb786c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евросоюз, отдых, куда можно лететь, куда поехать, новости - туризм, кипр

Еще одна страна с 1 апреля открывает границы для российских туристов

18:18 24.03.2021
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Кипра
Отдыхающие на пляже Кипра - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Кипра с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении национального министерства по туризму.
"Всем пассажирам, прошедшим соответствующее тестирование и доказавшим отсутствие COVID-19, не вступавшим в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", — отмечается в сообщении. Уточняется, что дети в возрасте до 12 лет не обязаны предъявлять какие-либо тесты.
Ранее сообщалось, что на основании решений совета министров туристам с 1 апреля будет разрешен въезд на Кипр на основе эпидемиологической классификации стран по цветам. Она действует с 1 марта для стран ЕС и с 1 апреля для стран, не входящих в Евросоюз.
Россия пока остается в "серой" категории. Пассажиры, прибывающие из стран этой зоны, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов перед поездкой и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на COVID-19. По прибытии на Кипр они обязаны провести две недели на обязательном карантине. Возможно сократить этот срок, если через десять дней пройти повторное тестирование за свой счет и представить отрицательный результат. Все туристы, независимо от гражданства, должны пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток на Кипр сократился на 84,1 процента. С января по декабрь 2020 года на остров прибыли более 630 тысяч гостей, тогда как за тот же период в предыдущем году — почти четыре миллиона.
Радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 08:00Туризм
Маргарита Митрофанова — о сборах в Америку, вакцинации и поездках в Питер
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ЕвросоюзОтдыхкуда можно лететькуда поехатьНовости - ТуризмКипр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния