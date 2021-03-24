https://ria.ru/20210324/kipr-1602681695.html

Еще одна страна с 1 апреля открывает границы для российских туристов

Еще одна страна с 1 апреля открывает границы для российских туристов

Власти Кипра с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:18

2021-03-24T18:18

2021-03-24T18:18

коронавирус covid-19

евросоюз

отдых

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новости - туризм

кипр

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти Кипра с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении национального министерства по туризму."Всем пассажирам, прошедшим соответствующее тестирование и доказавшим отсутствие COVID-19, не вступавшим в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", — отмечается в сообщении. Уточняется, что дети в возрасте до 12 лет не обязаны предъявлять какие-либо тесты.Ранее сообщалось, что на основании решений совета министров туристам с 1 апреля будет разрешен въезд на Кипр на основе эпидемиологической классификации стран по цветам. Она действует с 1 марта для стран ЕС и с 1 апреля для стран, не входящих в Евросоюз.Россия пока остается в "серой" категории. Пассажиры, прибывающие из стран этой зоны, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов перед поездкой и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на COVID-19. По прибытии на Кипр они обязаны провести две недели на обязательном карантине. Возможно сократить этот срок, если через десять дней пройти повторное тестирование за свой счет и представить отрицательный результат. Все туристы, независимо от гражданства, должны пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток на Кипр сократился на 84,1 процента. С января по декабрь 2020 года на остров прибыли более 630 тысяч гостей, тогда как за тот же период в предыдущем году — почти четыре миллиона.

https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html

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коронавирус covid-19, евросоюз, отдых, куда можно лететь, куда поехать, новости - туризм, кипр