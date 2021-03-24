Пушкина прокомментировала возбуждение дела против отца сестер Хачатурян
© Фото : из личного архива Оксаны ПушкинойЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
© Фото : из личного архива Оксаны Пушкиной
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возбуждение уголовного дела против Михаила Хачатуряна - это историческое событие для России, следующим шагом должно стать прекращение уголовного преследования сестер, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Ранее сообщалось, что сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца. О возбуждении нового уголовного дела перед этим рассказал РИА Новости один из защитников, участвующих в процессе. По его словам, СК РФ возбудил против Михаила Хачатуряна дело по трем статьям о сексуальном и другом насилии в отношении дочерей.
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"Возбуждение уголовного дела против покойного Михаила Хачатуряна — историческое событие для нашей страны. Потому что во всём ужасе дел о семейно-бытовом насилии дело сестёр Хачатурян стоит особняком — это кромешный ад. Михаил Хачатурян был хуже скопинского маньяка, потому что он лишал свободы, избивал и систематически насиловал собственных дочерей", - написала Пушкина в Telegram.
По мнению парламентария, данное решение носит политический характер.
"Я хочу пожать руку человеку, который решился на такой шаг вопреки давлению со стороны поборников домашнего насилия, озверевших от собственной безнаказанности. Это пример настоящего мужества. Следующим логичным шагом должно стать прекращение уголовного преследования Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян", - считает Пушкина.
Депутат отметила, что данный судебный процесс и дискуссия вокруг него наглядно показали, что в России нужен закон против домашнего насилия.
"Как депутат я буду добиваться принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия в текущем и, если потребуется, в следующем созыве Государственной Думы. Не сомневаюсь, что рано или поздно наш закон будет принят, и катастрофы, подобные трагедии на Алтуфьевском шоссе, больше не повторятся", - заключила Пушкина.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие изначально признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.