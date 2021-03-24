https://ria.ru/20210324/khachaturyan-1602716032.html

Пушкина прокомментировала возбуждение дела против отца сестер Хачатурян

Пушкина прокомментировала возбуждение дела против отца сестер Хачатурян

Возбуждение уголовного дела против Михаила Хачатуряна - это историческое событие для России, следующим шагом должно стать прекращение уголовного преследования... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:32

2021-03-24T20:32

2021-03-24T20:32

домашнее насилие

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

оксана пушкина

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возбуждение уголовного дела против Михаила Хачатуряна - это историческое событие для России, следующим шагом должно стать прекращение уголовного преследования сестер, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина.Ранее сообщалось, что сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца. О возбуждении нового уголовного дела перед этим рассказал РИА Новости один из защитников, участвующих в процессе. По его словам, СК РФ возбудил против Михаила Хачатуряна дело по трем статьям о сексуальном и другом насилии в отношении дочерей."Возбуждение уголовного дела против покойного Михаила Хачатуряна — историческое событие для нашей страны. Потому что во всём ужасе дел о семейно-бытовом насилии дело сестёр Хачатурян стоит особняком — это кромешный ад. Михаил Хачатурян был хуже скопинского маньяка, потому что он лишал свободы, избивал и систематически насиловал собственных дочерей", - написала Пушкина в Telegram.По мнению парламентария, данное решение носит политический характер.Депутат отметила, что данный судебный процесс и дискуссия вокруг него наглядно показали, что в России нужен закон против домашнего насилия."Как депутат я буду добиваться принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия в текущем и, если потребуется, в следующем созыве Государственной Думы. Не сомневаюсь, что рано или поздно наш закон будет принят, и катастрофы, подобные трагедии на Алтуфьевском шоссе, больше не повторятся", - заключила Пушкина.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие изначально признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

https://ria.ru/20210311/delo-1600733365.html

https://ria.ru/20210217/vmenyaemost-1597831217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашнее насилие, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, оксана пушкина, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия