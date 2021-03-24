Песков призвал не считать идею заменить Хабаровск на купюре наказанием
13:07 24.03.2021 (обновлено: 14:27 24.03.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: "Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах" в Московской типографии Гознака
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле считают неуместными размышления о том, что решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры вызвано желанием наказать регион за проходившие там протесты, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях — это тоже абсолютно неверный подход", — сказал Песков.
Во вторник ЦБ объявил о планах к 2025 году модернизировать дизайн банкнот — на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на пятитысячной банкноте изобразят Екатеринбург. Врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев заявил, что убрать достопримечательности города "будет большой ошибкой". Профессор Дальневосточного института управления Валерий Чудесов назвал причины смены изображения на Екатеринбург "неубедительными" для жителей региона. По его мнению, многие "болезненно воспринимают" такие перемены, а "сейчас Хабаровск очень "тонкошкурый".
Дегтярева назначили и.о. главы региона после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.