https://ria.ru/20210324/khabarovsk-1602625817.html

Песков призвал не считать идею заменить Хабаровск на купюре наказанием

Песков призвал не считать идею заменить Хабаровск на купюре наказанием

В Кремле считают неуместными размышления о том, что решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры вызвано желанием наказать регион за проходившие там протесты, РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:07

2021-03-24T13:07

2021-03-24T14:27

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

хабаровск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152788/81/1527888195_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_39cc3baa561101f10d052896c6fad4b7.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле считают неуместными размышления о том, что решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры вызвано желанием наказать регион за проходившие там протесты, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Во вторник ЦБ объявил о планах к 2025 году модернизировать дизайн банкнот — на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на пятитысячной банкноте изобразят Екатеринбург. Врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев заявил, что убрать достопримечательности города "будет большой ошибкой". Профессор Дальневосточного института управления Валерий Чудесов назвал причины смены изображения на Екатеринбург "неубедительными" для жителей региона. По его мнению, многие "болезненно воспринимают" такие перемены, а "сейчас Хабаровск очень "тонкошкурый".Дегтярева назначили и.о. главы региона после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.

https://ria.ru/20210324/dengi-1602572422.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, хабаровск, общество