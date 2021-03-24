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Самую большую в мире картину продали более чем за 60 миллионов долларов
Самую большую в мире картину продали более чем за 60 миллионов долларов
Самая большая в мире картина на холсте The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанная британским художником Сашей Джафри, продана на аукционе... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:28
2021-03-24T08:28
2021-03-24T08:56
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Самая большая в мире картина на холсте The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанная британским художником Сашей Джафри, продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов, сообщает местная газета Khaleej Times.Отмечается, что над полотном площадью два футбольных поля художник работал в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. Первоначально предполагалось, что картину разделят на 70 частей и распродадут на шести аукционах в разных странах примерно за 30 миллионов долларов.Вырученные деньги Джафри пообещал направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям.До момента продажи картина на протяжении месяца была выставлена в отеле. Обладателем картины стал Андрэ Абдун, руководитель фирмы, специализирующейся на криптовалюте.
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новости культуры, дубай (город), в мире
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Самая большая в мире картина на холсте The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанная британским художником Сашей Джафри, продана на аукционе в Дубае
за 62 миллиона долларов, сообщает местная газета Khaleej Times
.
Отмечается, что над полотном площадью два футбольных поля художник работал в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. Первоначально предполагалось, что картину разделят на 70 частей и распродадут на шести аукционах в разных странах примерно за 30 миллионов долларов.
Вырученные деньги Джафри пообещал направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям.
"Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель - сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах", - заявил художник.
До момента продажи картина на протяжении месяца была выставлена в отеле. Обладателем картины стал Андрэ Абдун, руководитель фирмы, специализирующейся на криптовалюте.