https://ria.ru/20210324/izmena-1602704539.html

Экс-премьера Украины Азарова заподозрили в госизмене

Экс-премьера Украины Азарова заподозрили в госизмене

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего премьера страны Николая Азарова в государственной измене из-за подписания "Харьковских... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:02

2021-03-24T19:02

2021-03-24T19:33

россия

алексей данилов

верховная рада украины

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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего премьера страны Николая Азарова в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", сообщила в среду пресс-служба ГБР.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте СНБО Украины решил ввести "максимальные санкции" против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников."ГБР по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания", - говорится в сообщении на сайте ГБР.По данным следствия, Азаров обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, в частности, министров, руководителей правоохранительных органов и кабинета министров Украины, а также способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения."Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией. Указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, который в настоящее время скрывается от органа досудебного расследования в другом государстве", - добавили в ГБР.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

https://ria.ru/20210313/khozyain-1601055351.html

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602120757.html

https://ria.ru/20210316/ukraina-1601536764.html

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