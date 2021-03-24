Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/italiya-1602569066.html
Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:46
2021-03-24T01:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
никола дзингаретти
коронавирус covid-19
россия
рим
европа
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602523271_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c7a1a47f3991fe8996d42cf4ca6607f0.jpg
РИМ, 24 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V".Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.Сперанца в последнее время не раз высказывался относительно препарата "Спутник V". В частности, он говорил, что "открыт в отношении российской вакцины" и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и возможном производстве. Министр также выражал надежду, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что вскоре будет заключен договор о проведении научных испытаний этой российской вакцины на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Директор этого научного учреждения Франческо Вайя объявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных с итальянскими коллегами исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса.Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210323/sputnik-1602494531.html
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602538356.html
россия
рим
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602523271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c84eb671187ef65375f99e1867a613b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, никола дзингаретти, коронавирус covid-19, россия, рим, европа, италия, в мире

Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"

01:46 24.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 24 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V".
"Считаю, что нам нужны все вакцины, лишь бы они были эффективны и безопасны, и сказать об этом должны регулирующие агентства ЕС и Италии. Следовательно, мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", - сказал глава итальянского минздрава во вторник вечером в популярной программе государственного телеканала Rai 3.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
Сперанца в последнее время не раз высказывался относительно препарата "Спутник V". В частности, он говорил, что "открыт в отношении российской вакцины" и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и возможном производстве. Министр также выражал надежду, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 15:30Распространение коронавируса
Путин обсудил использование "Спутника V" с казахстанским коллегой
Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что вскоре будет заключен договор о проведении научных испытаний этой российской вакцины на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Директор этого научного учреждения Франческо Вайя объявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных с итальянскими коллегами исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса.
Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 18:57Распространение коронавируса
В Сербию доставили новую партию вакцины "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииНикола ДзингареттиКоронавирус COVID-19РоссияРимЕвропаИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Подмосковье завели дело на мать, чью дочь нашли истощенной и без одежды
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
12:19Мэр Благовещенска лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе
12:16Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области
12:11Индийские медики впервые выявили двойную мутацию коронавируса
Лента новостейМолния