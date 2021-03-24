Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
РИМ, 24 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V".
"Считаю, что нам нужны все вакцины, лишь бы они были эффективны и безопасны, и сказать об этом должны регулирующие агентства ЕС и Италии. Следовательно, мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", - сказал глава итальянского минздрава во вторник вечером в популярной программе государственного телеканала Rai 3.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
Сперанца в последнее время не раз высказывался относительно препарата "Спутник V". В частности, он говорил, что "открыт в отношении российской вакцины" и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и возможном производстве. Министр также выражал надежду, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".
Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что вскоре будет заключен договор о проведении научных испытаний этой российской вакцины на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Директор этого научного учреждения Франческо Вайя объявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных с итальянскими коллегами исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса.
Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.