https://ria.ru/20210324/italiya-1602569066.html

Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"

Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:46

2021-03-24T01:46

2021-03-24T01:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

никола дзингаретти

коронавирус covid-19

россия

рим

европа

италия

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РИМ, 24 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V".Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.Сперанца в последнее время не раз высказывался относительно препарата "Спутник V". В частности, он говорил, что "открыт в отношении российской вакцины" и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и возможном производстве. Министр также выражал надежду, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что вскоре будет заключен договор о проведении научных испытаний этой российской вакцины на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Директор этого научного учреждения Франческо Вайя объявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных с итальянскими коллегами исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса.Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20210323/sputnik-1602494531.html

https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602538356.html

россия

рим

европа

италия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, никола дзингаретти, коронавирус covid-19, россия, рим, европа, италия, в мире