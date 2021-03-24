https://ria.ru/20210324/iskusstvo-na-stenakh-khudozhnik-ukrashaet-ulitsy-po-vsemu-miru--1602680048.html
Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру
Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру
Стрит-арт художник из Краснодара Георгий Куринов украшает своими работами здания по всему миру. Несколько лет назад он начал участвовать, а потом и организовывать фестивали и конкурсы граффити.
2021-03-24T17:25
2021-03-24T17:25
2021-03-24T17:25
видео
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В ноябре 2020 для Фонда дикой природы Куринов нарисовал картину "Вернем Лео" с изображением переднеазиатского леопарда, находящегося под угрозой исчезновения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру
Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру
2021-03-24T17:25
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, видео
Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру
Стрит-арт художник из Краснодара Георгий Куринов украшает своими работами здания по всему миру. Несколько лет назад он начал участвовать, а потом и организовывать фестивали и конкурсы граффити.
2021-03-24T17:25
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PT0M57S
Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру
Стрит-арт художник из Краснодара Георгий Куринов украшает своими работами здания по всему миру. Несколько лет назад он начал участвовать, а потом и организовывать фестивали и конкурсы граффити.
В ноябре 2020 для Фонда дикой природы Куринов нарисовал картину "Вернем Лео" с изображением переднеазиатского леопарда, находящегося под угрозой исчезновения.