https://ria.ru/20210324/iskusstvo-na-stenakh-khudozhnik-ukrashaet-ulitsy-po-vsemu-miru--1602680048.html

Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру

Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру

Стрит-арт художник из Краснодара Георгий Куринов украшает своими работами здания по всему миру. Несколько лет назад он начал участвовать, а потом и организовывать фестивали и конкурсы граффити.

2021-03-24T17:25

2021-03-24T17:25

2021-03-24T17:25

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В ноябре 2020 для Фонда дикой природы Куринов нарисовал картину "Вернем Лео" с изображением переднеазиатского леопарда, находящегося под угрозой исчезновения.

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2021

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Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру Искусство на стенах: художник украшает улицы по всему миру 2021-03-24T17:25 true PT0M57S

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