https://ria.ru/20210324/ingushetiya-1602645753.html
Более 11 тысяч человек трудоустроят в Ингушетии до конца года
Более 11 тысяч человек трудоустроят в Ингушетии до конца года
Власти Ингушетии в рамках реализации федеральных и республиканских программ планируют до конца текущего года трудоустроить больше 11 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:48
2021-03-24T14:48
2021-03-24T16:16
республика ингушетия
республика ингушетия
общество
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НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии в рамках реализации федеральных и республиканских программ планируют до конца текущего года трудоустроить больше 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."В результате реализации федеральной программы, предусматривающей субсидирование работодателей, которые наймут безработных жителей региона, а также региональной части комплекса мер по восстановлению численности занятого населения, число занятых в Ингушетии планируется увеличить к четвертому кварталу 2021 года на 11,2 тысячи и довести его до 190,3 тысячи человек", говорится в сообщении.Отмечается, что в республике уже приступили к реализации федеральной программы по субсидированию работодателей, трудоустраивающих безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. Ожидается, что она позволит трудоустроить в регионе до конца текущего года более четырех тысяч человек.Уточняется, что субсидия работодателям составит три минимальных размера оплаты труда с учетом страховых взносов и количества трудоустроенных граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через полгода."Чтобы стать участником программы, компании необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России". Наладить контакт между соискателем и работодателем помогут специалисты центров занятости. После заключения трудового договора организация должна передать информацию в региональное отделение Фонда социального страхования, где будут заниматься контролем исполнения условий и перечислением денег", – пояснил министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибикар Муталиев.Отмечается, что программа также позволит жителям региона, потерявшим работу, пройти бесплатное повышение квалификации по востребованным профессиям. Эти меры в регионе охватят порядка 600 человек.
https://ria.ru/20210209/vaktsinatsiya-1596664449.html
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республика ингушетия, общество
НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости.
Власти Ингушетии
в рамках реализации федеральных и республиканских программ планируют до конца текущего года трудоустроить больше 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"В результате реализации федеральной программы, предусматривающей субсидирование работодателей, которые наймут безработных жителей региона, а также региональной части комплекса мер по восстановлению численности занятого населения, число занятых в Ингушетии планируется увеличить к четвертому кварталу 2021 года на 11,2 тысячи и довести его до 190,3 тысячи человек", говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике уже приступили к реализации федеральной программы по субсидированию работодателей, трудоустраивающих безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. Ожидается, что она позволит трудоустроить в регионе до конца текущего года более четырех тысяч человек.
Уточняется, что субсидия работодателям составит три минимальных размера оплаты труда с учетом страховых взносов и количества трудоустроенных граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через полгода.
"Чтобы стать участником программы, компании необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России". Наладить контакт между соискателем и работодателем помогут специалисты центров занятости. После заключения трудового договора организация должна передать информацию в региональное отделение Фонда социального страхования, где будут заниматься контролем исполнения условий и перечислением денег", – пояснил министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибикар Муталиев.
Отмечается, что программа также позволит жителям региона, потерявшим работу, пройти бесплатное повышение квалификации по востребованным профессиям. Эти меры в регионе охватят порядка 600 человек.