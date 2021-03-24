https://ria.ru/20210324/ingushetiya-1602645753.html

Более 11 тысяч человек трудоустроят в Ингушетии до конца года

Более 11 тысяч человек трудоустроят в Ингушетии до конца года

Власти Ингушетии в рамках реализации федеральных и республиканских программ планируют до конца текущего года трудоустроить больше 11 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:48

2021-03-24T14:48

2021-03-24T16:16

республика ингушетия

республика ингушетия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156393/84/1563938437_0:234:2993:1918_1920x0_80_0_0_80b9b7005008fdd1f325c6cc357836bd.jpg

НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии в рамках реализации федеральных и республиканских программ планируют до конца текущего года трудоустроить больше 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."В результате реализации федеральной программы, предусматривающей субсидирование работодателей, которые наймут безработных жителей региона, а также региональной части комплекса мер по восстановлению численности занятого населения, число занятых в Ингушетии планируется увеличить к четвертому кварталу 2021 года на 11,2 тысячи и довести его до 190,3 тысячи человек", говорится в сообщении.Отмечается, что в республике уже приступили к реализации федеральной программы по субсидированию работодателей, трудоустраивающих безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. Ожидается, что она позволит трудоустроить в регионе до конца текущего года более четырех тысяч человек.Уточняется, что субсидия работодателям составит три минимальных размера оплаты труда с учетом страховых взносов и количества трудоустроенных граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через полгода."Чтобы стать участником программы, компании необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России". Наладить контакт между соискателем и работодателем помогут специалисты центров занятости. После заключения трудового договора организация должна передать информацию в региональное отделение Фонда социального страхования, где будут заниматься контролем исполнения условий и перечислением денег", – пояснил министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибикар Муталиев.Отмечается, что программа также позволит жителям региона, потерявшим работу, пройти бесплатное повышение квалификации по востребованным профессиям. Эти меры в регионе охватят порядка 600 человек.

https://ria.ru/20210209/vaktsinatsiya-1596664449.html

https://realty.ria.ru/20210115/ingushetiya-1593207481.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, общество