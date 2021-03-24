https://ria.ru/20210324/grunt-1602730145.html

В центре Москвы на дороге провалился грунт

В центре Москвы на дороге провалился грунт

Грунт провалился на проезжей части в центре Москвы, размер участка – около 4 квадратных метров, ремонт начнется в ближайшее время, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:07

2021-03-24T15:07

2021-03-24T23:26

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Грунт провалился на проезжей части в центре Москвы, размер участка – около 4 квадратных метров, ремонт начнется в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа."На Поварской улице в районе дома 10 произошел провал грунта на проезжей части, размером около 4 квадратных метров. Пострадавших нет. Опасный участок огорожен. Аварийные службы разбираются с причинами происшествия. Ремонтные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200702/1573819462.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия