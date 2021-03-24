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Тульская область
https://ria.ru/20210324/goszakaz-1602714588.html
Тульские предприятия принимают участие во всероссийском форуме "Госзаказ"
Тульские предприятия принимают участие во всероссийском форуме "Госзаказ"
Двенадцать тульских предприятий, представляющих оборонно-промышленный комплекс и инновационные отрасли, принимают участие в проходящем в Москве XVI... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:22
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тульская область
алексей дюмин
тульская область
технологии
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ТУЛА, 24 мар — РИА Новости. Двенадцать тульских предприятий, представляющих оборонно-промышленный комплекс и инновационные отрасли, принимают участие в проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "Госзаказ", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.На стенде Тульской области продукцию представляют шесть предприятий ОПК и шесть инновационных компаний. Предприятия представляют образцы более 50 видов гражданской продукции, среди которых медицинская лазерная техника, радиоэлектроника, транспортные средства, оборудование инструментального производства и другое.Так, в АК "Туламашзавод" налажен выпуск нефтегазового оборудования, изделий литейного производства для транспортного машиностроения, дизель-генераторов и дизель-насосных агрегатов, режущих и мерительных инструментов, внутризаводского транспортного средства "Муравей". НПО "СПЛАВ" реализует проект по выпуску трубопроводной арматуры и шаровых кранов, выполненных из инновационных композитных материалов. ПАО "НПО "Стрела" и АО "ЦКБА" выпускают гражданское радиотехническое и радиолокационное оборудование.Выступая на круглом столе "Предприятия ОПК: добро пожаловать в гражданские закупки" министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов отметил, что наращивание объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения для ОПК Тульской области — одна из ключевых задач развития региона. Активную поддержку в этом оказывает губернатор Алексей Дюмин, который лично включен в системную работу совместно с собственниками, директорами и главными конструкторами предприятий ОПК.
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алексей дюмин, тульская область, технологии

Тульские предприятия принимают участие во всероссийском форуме "Госзаказ"

20:22 24.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСтенд Тульской области на всероссийском форуме-выставке "Госзаказ"
Стенд Тульской области на всероссийском форуме-выставке Госзаказ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 24 мар — РИА Новости. Двенадцать тульских предприятий, представляющих оборонно-промышленный комплекс и инновационные отрасли, принимают участие в проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "Госзаказ", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
На стенде Тульской области продукцию представляют шесть предприятий ОПК и шесть инновационных компаний. Предприятия представляют образцы более 50 видов гражданской продукции, среди которых медицинская лазерная техника, радиоэлектроника, транспортные средства, оборудование инструментального производства и другое.
Так, в АК "Туламашзавод" налажен выпуск нефтегазового оборудования, изделий литейного производства для транспортного машиностроения, дизель-генераторов и дизель-насосных агрегатов, режущих и мерительных инструментов, внутризаводского транспортного средства "Муравей". НПО "СПЛАВ" реализует проект по выпуску трубопроводной арматуры и шаровых кранов, выполненных из инновационных композитных материалов. ПАО "НПО "Стрела" и АО "ЦКБА" выпускают гражданское радиотехническое и радиолокационное оборудование.
Выступая на круглом столе "Предприятия ОПК: добро пожаловать в гражданские закупки" министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов отметил, что наращивание объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения для ОПК Тульской области — одна из ключевых задач развития региона. Активную поддержку в этом оказывает губернатор Алексей Дюмин, который лично включен в системную работу совместно с собственниками, директорами и главными конструкторами предприятий ОПК.
"Правительство Тульской области ежегодно оказывает грантовую поддержку проектов коллективов предприятий ОПК по разработке и внедрению в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения", - отмечают в правительстве области.
Программу развития Тульской области обсудят с общественностью региона - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 11:29Тульская область
Программу развития Тульской области обсудят с общественностью региона
 
Тульская областьАлексей ДюминТульская областьТехнологии
 
 
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