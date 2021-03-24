https://ria.ru/20210324/goszakaz-1602714588.html

Тульские предприятия принимают участие во всероссийском форуме "Госзаказ"

Тульские предприятия принимают участие во всероссийском форуме "Госзаказ"

Двенадцать тульских предприятий, представляющих оборонно-промышленный комплекс и инновационные отрасли, принимают участие в проходящем в Москве XVI... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:22

2021-03-24T20:22

2021-03-24T20:22

тульская область

алексей дюмин

тульская область

технологии

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ТУЛА, 24 мар — РИА Новости. Двенадцать тульских предприятий, представляющих оборонно-промышленный комплекс и инновационные отрасли, принимают участие в проходящем в Москве XVI Всероссийском Форуме-выставке "Госзаказ", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.На стенде Тульской области продукцию представляют шесть предприятий ОПК и шесть инновационных компаний. Предприятия представляют образцы более 50 видов гражданской продукции, среди которых медицинская лазерная техника, радиоэлектроника, транспортные средства, оборудование инструментального производства и другое.Так, в АК "Туламашзавод" налажен выпуск нефтегазового оборудования, изделий литейного производства для транспортного машиностроения, дизель-генераторов и дизель-насосных агрегатов, режущих и мерительных инструментов, внутризаводского транспортного средства "Муравей". НПО "СПЛАВ" реализует проект по выпуску трубопроводной арматуры и шаровых кранов, выполненных из инновационных композитных материалов. ПАО "НПО "Стрела" и АО "ЦКБА" выпускают гражданское радиотехническое и радиолокационное оборудование.Выступая на круглом столе "Предприятия ОПК: добро пожаловать в гражданские закупки" министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов отметил, что наращивание объемов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения для ОПК Тульской области — одна из ключевых задач развития региона. Активную поддержку в этом оказывает губернатор Алексей Дюмин, который лично включен в системную работу совместно с собственниками, директорами и главными конструкторами предприятий ОПК.

https://ria.ru/20210312/razvitie-1600898227.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, тульская область, технологии