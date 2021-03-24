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https://ria.ru/20210324/gazoprovod-1602713756.html
Белый дом назвал "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы
Белый дом назвал "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы
Соединенные Штаты продолжают считать строительство газопровода "Северный поток 2" "плохой сделкой" для Европы, позиция Вашингтона по данному вопросу не... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:16
2021-03-24T20:35
северный поток — 2
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают считать строительство газопровода "Северный поток 2" "плохой сделкой" для Европы, позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет для вас новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Брюсселе, сообщил, что в ходе недавнего разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом предупредил последнего о возможности введения санкций в случае завершения строительства или сертификации газопровода "Северный поток 2".США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/sevpotok-1602659716.html
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северный поток — 2, европа, сша, в мире

Белый дом назвал "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы

20:16 24.03.2021 (обновлено: 20:35 24.03.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают считать строительство газопровода "Северный поток 2" "плохой сделкой" для Европы, позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет для вас новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 15:54
Столтенберг призвал обсуждать "Северный поток-2" на площадке НАТО
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Брюсселе, сообщил, что в ходе недавнего разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом предупредил последнего о возможности введения санкций в случае завершения строительства или сертификации газопровода "Северный поток 2".
США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2ЕвропаСШАВ мире
 
 
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