https://ria.ru/20210324/gazoprovod-1602713756.html

Белый дом назвал "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы

Белый дом назвал "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы

Соединенные Штаты продолжают считать строительство газопровода "Северный поток 2" "плохой сделкой" для Европы, позиция Вашингтона по данному вопросу не... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:16

2021-03-24T20:16

2021-03-24T20:35

северный поток — 2

европа

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают считать строительство газопровода "Северный поток 2" "плохой сделкой" для Европы, позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет для вас новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Брюсселе, сообщил, что в ходе недавнего разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом предупредил последнего о возможности введения санкций в случае завершения строительства или сертификации газопровода "Северный поток 2".США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/sevpotok-1602659716.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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северный поток — 2, европа, сша, в мире