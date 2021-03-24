Белый дом назвал "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы
20:16 24.03.2021 (обновлено: 20:35 24.03.2021)
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают считать строительство газопровода "Северный поток 2" "плохой сделкой" для Европы, позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет для вас новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Брюсселе, сообщил, что в ходе недавнего разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом предупредил последнего о возможности введения санкций в случае завершения строительства или сертификации газопровода "Северный поток 2".
США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"