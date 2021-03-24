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https://ria.ru/20210324/gagarina-1602671232.html
Бывший муж Гагариной Исхаков впервые рассказал о разводе
Бывший муж Гагариной Исхаков впервые рассказал о разводе
Экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с певицей, пишет Peopletalk. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:41
2021-03-24T16:41
шоубиз
полина гагарина
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Бывший муж Гагариной впервые рассказал о разводе
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с певицей, пишет Peopletalk.В беседе с изданием он рассказал, что расставание с артисткой стало большим потрясением, но у него появилось много времени на себя и творчество. Он подчеркнул, что даже если бы сохранил теплые отношения с певицей, не стал бы с ней советоваться как с другом, и добавил, что не следит за творчеством Гагариной. Исхаков с пониманием отнесся к тому, что певица исключила его из своей команды. "В какой-то момент все изменилось, и в свете новых обстоятельств занимать какие-то должности больше не было необходимости", — пояснил он. Фотограф рассказал, что сейчас состоит в отношениях, но имя спутницы не стал называть, уточнив, что это известная личность. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили вместе шесть лет. В браке у них родилась дочь, которой сейчас три года. Также у певицы есть сын от предыдущего супруга. Пара развелась в декабре прошлого года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/gagarina-1599094619.html
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полина гагарина

Бывший муж Гагариной Исхаков впервые рассказал о разводе

16:41 24.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Экс-супруг Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с певицей, пишет Peopletalk.
В беседе с изданием он рассказал, что расставание с артисткой стало большим потрясением, но у него появилось много времени на себя и творчество.
"Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери", — поделился фотограф.
Он подчеркнул, что даже если бы сохранил теплые отношения с певицей, не стал бы с ней советоваться как с другом, и добавил, что не следит за творчеством Гагариной.
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Исхаков с пониманием отнесся к тому, что певица исключила его из своей команды.
"В какой-то момент все изменилось, и в свете новых обстоятельств занимать какие-то должности больше не было необходимости", — пояснил он.
Фотограф рассказал, что сейчас состоит в отношениях, но имя спутницы не стал называть, уточнив, что это известная личность.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили вместе шесть лет. В браке у них родилась дочь, которой сейчас три года. Также у певицы есть сын от предыдущего супруга. Пара развелась в декабре прошлого года.
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