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Петр Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию сезона
Петр Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию сезона
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона, сообщил журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:54
2021-03-24T14:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
фонтаны
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона, сообщил журналистам в среду заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля, но их подготовку начинают заранее.Сейчас, уточнил он, стартовали работы по расконсервации фонтанов после зимы и второй этап подготовительных мероприятий.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в городе около 600 фонтанов. Самые известные из них – фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.
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фонтаны, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Петр Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию сезона

14:54 24.03.2021
 
© ГБУ "Гормост"Промывка фонтана "Времена года" ГБУ "Гормост
Промывка фонтана Времена года ГБУ Гормост - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© ГБУ "Гормост"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона, сообщил журналистам в среду заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля, но их подготовку начинают заранее.
"Первый этап профилактических работ проходил зимой в коллекторах фонтанов. Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - рассказал Бирюков.
Сейчас, уточнил он, стартовали работы по расконсервации фонтанов после зимы и второй этап подготовительных мероприятий.
"Сооружения вначале очистят от загрязнений, затем тщательно промоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня. Специалисты отрегулируют форсунки, проверят лампы подсветки, при необходимости отремонтируют чаши и парапеты, некоторые элементы фонтанов пройдут пескоструйную очистку и покраску", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в городе около 600 фонтанов. Самые известные из них – фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.
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