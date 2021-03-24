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Петр Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию сезона

Петр Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию сезона

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона, сообщил журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:54

2021-03-24T14:54

2021-03-24T14:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

фонтаны

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона, сообщил журналистам в среду заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля, но их подготовку начинают заранее.Сейчас, уточнил он, стартовали работы по расконсервации фонтанов после зимы и второй этап подготовительных мероприятий.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в городе около 600 фонтанов. Самые известные из них – фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.

https://ria.ru/20210319/mosty-1602049760.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонтаны, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва