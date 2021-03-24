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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210324/film-1602725709.html
Митрополит Тихон рассказал о фильме "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Тихон рассказал о фильме "Гибель империи. Российский урок"
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года, рассказал РИА Новости автор фильма глава... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:23
2021-03-24T22:26
митрополит тихон (шевкунов)
религия и мировоззрение
общество
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года, рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Накануне на канале "Россия 24" начался показ многосерийного фильма "Гибель империи. Российский урок". В фильме рассказывается о Февральской революции 1917 года в России.По словам митрополита Тихона, перед создателями картины стояла задача "объективно и всесторонне рассмотреть события, которые привели к трагедии 1917 года"."Когда мы сделали фильм "Гибель империи. Византийский урок" (автором которого был также митрополит Тихон – ред.), пришла идея создать картину о февральских событиях в России. Но руки не доходили. От замысла до съемок прошло десять лет. Судя по всему, именно сейчас пришло время сделать этот фильм", - сказал митрополит Тихон."Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - объяснил митрополит Тихон.Он добавил, что, как и фильм "Гибель империи. Византийский урок", эту картину делали "с замечательным режиссером Саидой Медведевой – руководителем творческого объединения "Мастерская"."Картина "Гибель империи. Российский урок" - важна, потому что это действительно урок. И каждый проект с владыкой Тихоном – всегда какое-то открытие. Мы делаем не первый проект вместе, начиная с фильма "Гибель империи. Византийский урок". Мы работали очень воодушевленно, увлеченно",- сказала РИА Новости Саида Медведева.
https://ria.ru/20210131/revolyutsiya-1595397346.html
https://ria.ru/20200717/1574490498.html
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митрополит тихон (шевкунов), общество

Митрополит Тихон рассказал о фильме "Гибель империи. Российский урок"

22:23 24.03.2021 (обновлено: 22:26 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в МИА "Россия сегодня"
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года, рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Накануне на канале "Россия 24" начался показ многосерийного фильма "Гибель империи. Российский урок". В фильме рассказывается о Февральской революции 1917 года в России.
По словам митрополита Тихона, перед создателями картины стояла задача "объективно и всесторонне рассмотреть события, которые привели к трагедии 1917 года".
"Когда мы сделали фильм "Гибель империи. Византийский урок" (автором которого был также митрополит Тихон – ред.), пришла идея создать картину о февральских событиях в России. Но руки не доходили. От замысла до съемок прошло десять лет. Судя по всему, именно сейчас пришло время сделать этот фильм", - сказал митрополит Тихон.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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"Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - объяснил митрополит Тихон.
Он добавил, что, как и фильм "Гибель империи. Византийский урок", эту картину делали "с замечательным режиссером Саидой Медведевой – руководителем творческого объединения "Мастерская".
"Картина "Гибель империи. Российский урок" - важна, потому что это действительно урок. И каждый проект с владыкой Тихоном – всегда какое-то открытие. Мы делаем не первый проект вместе, начиная с фильма "Гибель империи. Византийский урок". Мы работали очень воодушевленно, увлеченно",- сказала РИА Новости Саида Медведева.
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