https://ria.ru/20210324/film-1602725709.html

Митрополит Тихон рассказал о фильме "Гибель империи. Российский урок"

Митрополит Тихон рассказал о фильме "Гибель империи. Российский урок"

Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года, рассказал РИА Новости автор фильма глава... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T22:23

2021-03-24T22:23

2021-03-24T22:26

митрополит тихон (шевкунов)

религия и мировоззрение

общество

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года, рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Накануне на канале "Россия 24" начался показ многосерийного фильма "Гибель империи. Российский урок". В фильме рассказывается о Февральской революции 1917 года в России.По словам митрополита Тихона, перед создателями картины стояла задача "объективно и всесторонне рассмотреть события, которые привели к трагедии 1917 года"."Когда мы сделали фильм "Гибель империи. Византийский урок" (автором которого был также митрополит Тихон – ред.), пришла идея создать картину о февральских событиях в России. Но руки не доходили. От замысла до съемок прошло десять лет. Судя по всему, именно сейчас пришло время сделать этот фильм", - сказал митрополит Тихон."Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - объяснил митрополит Тихон.Он добавил, что, как и фильм "Гибель империи. Византийский урок", эту картину делали "с замечательным режиссером Саидой Медведевой – руководителем творческого объединения "Мастерская"."Картина "Гибель империи. Российский урок" - важна, потому что это действительно урок. И каждый проект с владыкой Тихоном – всегда какое-то открытие. Мы делаем не первый проект вместе, начиная с фильма "Гибель империи. Византийский урок". Мы работали очень воодушевленно, увлеченно",- сказала РИА Новости Саида Медведева.

https://ria.ru/20210131/revolyutsiya-1595397346.html

https://ria.ru/20200717/1574490498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит тихон (шевкунов), общество