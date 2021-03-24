Общественная палата в этому году выявила более одиннадцати тысяч фейков
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации с начала января зафиксировала более 11 тысяч фейковых сообщений, связанных в первую очередь с коронавирусом и выборами в Госдуму, сообщил глава рабочей группы Александр Малькевич.
"Сейчас как раз проводили совещание с членами нашей рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации в сети, защите прав пользователей интернета <...> - за неполные три месяца этого года общее число выявленных нами фейковых сообщений превысило 11 тысяч. И в сравнении с прошлым годом мы видим рост уже на 30%, то есть в прошлом году примерно около 35 тысяч фейковых сообщений было в целом по году. А сейчас 11 тысяч - за неполный первый квартал. При этом мы еще не вошли в активную фазу избирательной кампании", - рассказал Малькевич на круглом столе, посвященном общественному наблюдению за выборами.
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По его словам, порядка 500 фейковых сообщений связаны с избирательной кампанией, больше всего из них направлены на дискредитацию электронного голосования.
"Порядка полутора тысяч фейков были выявлены нами в отношении незаконных акций, которые проводились в начале года... Около восьми тысяч фейков в этом году так или иначе связаны с коронавирусом, три - это просто "страшилки" и пять тысяч - это рассказы о вакцинации", - отметил он.