https://ria.ru/20210324/feyki-1602707349.html

Общественная палата в этому году выявила более одиннадцати тысяч фейков

Общественная палата в этому году выявила более одиннадцати тысяч фейков

Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации с начала января зафиксировала более 11 тысяч фейковых сообщений, связанных в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:23

2021-03-24T19:23

2021-03-24T19:23

александр малькевич

общественная палата рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации с начала января зафиксировала более 11 тысяч фейковых сообщений, связанных в первую очередь с коронавирусом и выборами в Госдуму, сообщил глава рабочей группы Александр Малькевич."Сейчас как раз проводили совещание с членами нашей рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации в сети, защите прав пользователей интернета <...> - за неполные три месяца этого года общее число выявленных нами фейковых сообщений превысило 11 тысяч. И в сравнении с прошлым годом мы видим рост уже на 30%, то есть в прошлом году примерно около 35 тысяч фейковых сообщений было в целом по году. А сейчас 11 тысяч - за неполный первый квартал. При этом мы еще не вошли в активную фазу избирательной кампании", - рассказал Малькевич на круглом столе, посвященном общественному наблюдению за выборами.По его словам, порядка 500 фейковых сообщений связаны с избирательной кампанией, больше всего из них направлены на дискредитацию электронного голосования."Порядка полутора тысяч фейков были выявлены нами в отношении незаконных акций, которые проводились в начале года... Около восьми тысяч фейков в этом году так или иначе связаны с коронавирусом, три - это просто "страшилки" и пять тысяч - это рассказы о вакцинации", - отметил он.

https://ria.ru/20210312/repost-1600912106.html

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александр малькевич, общественная палата рф, госдума рф, общество