https://ria.ru/20210324/festival-1602721023.html

На Тамбовщине 1 апреля откроют Международный фестиваль имени Рахманинова

На Тамбовщине 1 апреля откроют Международный фестиваль имени Рахманинова

XXXIX Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова пройдет с 1 по 30 апреля в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T21:19

2021-03-24T21:19

2021-03-24T21:21

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ТАМБОВ, 24 мар - РИА Новости. XXXIX Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова пройдет с 1 по 30 апреля в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Фестиваль на этот раз пройдет в преддверии празднования 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова. После долгого перерыва жители и гости Тамбовщины вновь смогут насладиться классической музыкой в исполнении выдающихся мастеров. Живые концерты будут организованы на разных площадках региона. Несмотря на все сложности прошлого года, удалось сохранить намеченную ранее программу фестиваля и его традиции. Как всегда, в афише - разные исполнители и разные музыкальные жанры, много в этом году и крупных творческих работ тамбовских коллективов."Кроме того, впервые в этом году, параллельно с главным Рахманиновским фестивалем, пройдет Всероссийский детский фестиваль искусств имени С. В. Рахманинова. С инициативой учредить новый творческий проект для поддержки одаренных детей выступил губернатор региона Александр Никитин. В течение двух недель для них будет работать творческая школа. Но самое главное – юные таланты смогут выступить на торжественном закрытии фестиваля", - добавил представитель пресс-службы.По мнению главы администрации области, проведение фестиваля, ставшего традиционным, имеет огромное значение в плане приобщения к российской культуре жителей и гостей региона."Творческое наследие Рахманинова, черпавшего вдохновение на тамбовской земле, занимает особое место в нашей культуре. Поэтому важно, чтобы как можно больше зрителей смогли прикоснуться к творчеству этого великого композитора. В этом и есть главная миссия Рахманиновского фестиваля – сделать встречи с выдающимися музыкантами и наследие Рахманинова доступными как можно большему количеству зрителей", - приводит пресс-служба слова Никититна.Все концерты будут проходить с соблюдением действующих коронавирусных ограничений. Запланированы также онлайн-трансляции мероприятий.

https://ria.ru/20210318/tambovschina-1601865096.html

https://ria.ru/20201126/forum-1586513222.html

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культура, новости культуры, александр никитин, тамбовская область