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ФАС поручила усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты
ФАС поручила усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты, говорится в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:00
2021-03-24T18:00
россия
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты, говорится в сообщении ведомства."В сложившихся условиях на топливном рынке страны Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что если выявляются признаки нарушения закона "О защите конкуренции", служба принимает меры антимонопольного реагирования.Ранее в среду ФАС сообщила, что выдала предупреждение доминирующей в Пермском крае компании "Лукойл-Уралнефтепродукт" за завышение цен на бензин в дневное время на 50-90 копеек и обязала снизить их.
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россия, экономика

ФАС поручила усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты

18:00 24.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты, говорится в сообщении ведомства.
"В сложившихся условиях на топливном рынке страны Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что если выявляются признаки нарушения закона "О защите конкуренции", служба принимает меры антимонопольного реагирования.
Ранее в среду ФАС сообщила, что выдала предупреждение доминирующей в Пермском крае компании "Лукойл-Уралнефтепродукт" за завышение цен на бензин в дневное время на 50-90 копеек и обязала снизить их.
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