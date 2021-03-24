https://ria.ru/20210324/elektrichki-1602643241.html

В Подмосковье запустят в марте-апреле 17 дополнительных электричек

В Подмосковье запустят в марте-апреле 17 дополнительных электричек

Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" запустит 17 дополнительных пригородных поездов на популярных направлениях Московской... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:34

2021-03-24T14:34

2021-03-24T14:34

новости подмосковья

центральная пригородная пассажирская компания

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" запустит 17 дополнительных пригородных поездов на популярных направлениях Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Решение принято в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения поездов."Для удобства пассажиров назначено 17 дополнительных поездов: 15 из них начнут курсировать уже с 28 марта. Еще две с 24 и 25 апреля", - говорится в сообщении. В министерства также отметили, что у 10 пригородных поездов будет изменен маршрут следования, а еще у 9 изменится периодичность движения. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

https://realty.ria.ru/20210324/remont-1602634474.html

московская область (подмосковье)

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центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)