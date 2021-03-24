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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210324/elektrichki-1602643241.html
В Подмосковье запустят в марте-апреле 17 дополнительных электричек
В Подмосковье запустят в марте-апреле 17 дополнительных электричек
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" запустит 17 дополнительных пригородных поездов на популярных направлениях Московской... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:34
2021-03-24T14:34
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" запустит 17 дополнительных пригородных поездов на популярных направлениях Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Решение принято в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения поездов."Для удобства пассажиров назначено 17 дополнительных поездов: 15 из них начнут курсировать уже с 28 марта. Еще две с 24 и 25 апреля", - говорится в сообщении. В министерства также отметили, что у 10 пригородных поездов будет изменен маршрут следования, а еще у 9 изменится периодичность движения. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
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центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)

В Подмосковье запустят в марте-апреле 17 дополнительных электричек

14:34 24.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация обновленного электропоезда "Ласточка"
Презентация обновленного электропоезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" запустит 17 дополнительных пригородных поездов на популярных направлениях Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Решение принято в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения поездов.
"Для удобства пассажиров назначено 17 дополнительных поездов: 15 из них начнут курсировать уже с 28 марта. Еще две с 24 и 25 апреля", - говорится в сообщении.
В министерства также отметили, что у 10 пригородных поездов будет изменен маршрут следования, а еще у 9 изменится периодичность движения.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
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Новости ПодмосковьяЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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