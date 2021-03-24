https://ria.ru/20210324/dukhovenstvo-1602632541.html
Госдума приняла закон "Об аттестации духовенства"
Госдума приняла закон "Об аттестации духовенства"
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:42
2021-03-24T13:42
2021-03-24T13:42
госдума рф
сергей гаврилов
религия и мировоззрение
религия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.
https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html
https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html
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госдума рф, сергей гаврилов, религия
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.
Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.
Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.
Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.