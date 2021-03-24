https://ria.ru/20210324/dukhovenstvo-1602632541.html

Госдума приняла закон "Об аттестации духовенства"

Госдума приняла закон "Об аттестации духовенства"

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T13:42

2021-03-24T13:42

2021-03-24T13:42

госдума рф

сергей гаврилов

религия и мировоззрение

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/141716/36/1417163698_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_a2811252340bdb54c7c40f4496f16c43.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.

https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html

https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, сергей гаврилов, религия