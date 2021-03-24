Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210324/dukhovenstvo-1602632541.html
Госдума приняла закон "Об аттестации духовенства"
Госдума приняла закон "Об аттестации духовенства"
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:42
2021-03-24T13:42
госдума рф
сергей гаврилов
религия и мировоззрение
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/141716/36/1417163698_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_a2811252340bdb54c7c40f4496f16c43.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.
https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html
https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/141716/36/1417163698_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ded57eddec2953847c522a756558b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, сергей гаврилов, религия

Госдума приняла закон "Об аттестации духовенства"

13:42 24.03.2021
 
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкОбучение в Томской духовной семинарии
Обучение в Томской духовной семинарии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.
Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно документу, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 14:59Религия и мировоззрение
Гаврилов: законопроект "Об аттестации духовенства" защитит суверенитет РФ
Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.
Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 01:14Религия и мировоззрение
Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
 
Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей ГавриловРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
01:28Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
01:16В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Лента новостейМолния