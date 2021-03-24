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В Госдуме оценили идею украинских властей отказаться от слова "Донбасс"
В Госдуме оценили идею украинских властей отказаться от слова "Донбасс"
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил RT, что Киеву не нужен... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:27
2021-03-24T20:27
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
госдума рф
украина
виктор водолацкий
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил RT, что Киеву не нужен Донбасс. Так он прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от термина "Донбасс". Он подчеркнул, что киевские власти используют ситуацию в Донбассе для усиления русофобской политики, а сам регион является для них разменной монетой. "Чтобы решить свои личные проблемы с западными партнёрами", — уточнил депутат. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал отказаться от названия "Донбасс", так как оно, по его словам, навязано Россией. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки.С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210321/prikazy-1602219078.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, госдума рф, украина, виктор водолацкий, в мире

В Госдуме оценили идею украинских властей отказаться от слова "Донбасс"

20:27 24.03.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаКПП "Станица Луганская" на линии соприкосновения в Донбассе
КПП Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил RT, что Киеву не нужен Донбасс.
Так он прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от термина "Донбасс".
"Это заявление соответствует политике офиса нынешнего украинского президента, потому что уже невооружённым глазом видно, что Донбасс Зеленскому и его команде не нужен", — отметил Водолацкий.
Он подчеркнул, что киевские власти используют ситуацию в Донбассе для усиления русофобской политики, а сам регион является для них разменной монетой.
"Чтобы решить свои личные проблемы с западными партнёрами", — уточнил депутат.
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 18:20
В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал отказаться от названия "Донбасс", так как оно, по его словам, навязано Россией.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки.
С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 09:54
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбассГосдума РФУкраинаВиктор ВодолацкийВ мире
 
 
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