https://ria.ru/20210324/donbass-1602715674.html

В Госдуме оценили идею украинских властей отказаться от слова "Донбасс"

В Госдуме оценили идею украинских властей отказаться от слова "Донбасс"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил RT, что Киеву не нужен... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:27

2021-03-24T20:27

2021-03-24T20:27

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

госдума рф

украина

виктор водолацкий

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил RT, что Киеву не нужен Донбасс. Так он прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от термина "Донбасс". Он подчеркнул, что киевские власти используют ситуацию в Донбассе для усиления русофобской политики, а сам регион является для них разменной монетой. "Чтобы решить свои личные проблемы с западными партнёрами", — уточнил депутат. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал отказаться от названия "Донбасс", так как оно, по его словам, навязано Россией. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки.С февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, ВСУ обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В соцсетях появились видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210321/prikazy-1602219078.html

https://ria.ru/20210324/donbass-1602585448.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, госдума рф, украина, виктор водолацкий, в мире