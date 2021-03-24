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В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе
В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе
Обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Киева на международном уровне, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:54
2021-03-24T09:54
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Киева на международном уровне, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня не раз заявляло об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. Управление Народной милиции республики отмечает рост количества фактов применения украинскими силовиками артиллерийских систем и минометов калибром 120 и 82 миллиметра."Если проанализировать весь период минских переговоров и сопоставить с тем, что происходит у нас и что происходит в мировом сообществе, то мы увидим определенную тенденцию… Практически каждый раз накануне тематического события на международном уровне у нас происходит обострение, которое служит поводом для очередных "громких" заявлений официального Киева на всех возможных площадках… Приезд европейских или американских политиков – также ждем обострения и провокаций", - сказал Никоноров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210323/dnr-1602539117.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
украина
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе

09:54 24.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Киева на международном уровне, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.
Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня не раз заявляло об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. Управление Народной милиции республики отмечает рост количества фактов применения украинскими силовиками артиллерийских систем и минометов калибром 120 и 82 миллиметра.
"Если проанализировать весь период минских переговоров и сопоставить с тем, что происходит у нас и что происходит в мировом сообществе, то мы увидим определенную тенденцию… Практически каждый раз накануне тематического события на международном уровне у нас происходит обострение, которое служит поводом для очередных "громких" заявлений официального Киева на всех возможных площадках… Приезд европейских или американских политиков – также ждем обострения и провокаций", - сказал Никоноров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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В ДНР прокомментировали закрытие представительства в Марселе
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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