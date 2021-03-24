https://ria.ru/20210324/donbass-1602585448.html

В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе

В ДНР объяснили обострение ситуации в Донбассе

Обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Киева на международном уровне, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:54

2021-03-24T09:54

2021-03-24T09:54

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Киева на международном уровне, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня не раз заявляло об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. Управление Народной милиции республики отмечает рост количества фактов применения украинскими силовиками артиллерийских систем и минометов калибром 120 и 82 миллиметра."Если проанализировать весь период минских переговоров и сопоставить с тем, что происходит у нас и что происходит в мировом сообществе, то мы увидим определенную тенденцию… Практически каждый раз накануне тематического события на международном уровне у нас происходит обострение, которое служит поводом для очередных "громких" заявлений официального Киева на всех возможных площадках… Приезд европейских или американских политиков – также ждем обострения и провокаций", - сказал Никоноров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210323/dnr-1602539117.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире